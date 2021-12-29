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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأخضر الفسفوري.. ميسي ينشر صورا جديدة مع أسرته عبر إنستجرام

صدى البلد

نشر اللاعب ليو ميسي عدة صور جديدة علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهر ميسي مع أسرته مرتدين ملابس لونها أخضر فسفوري من علي البحر، ما عدا طفلة الصغير مرتدية لون أحمر .

 

ويذكر أنه قد أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حزنه بعدما أُرغم صديقه المقرب وزميله في المنتخب سيرخيو أجويرو على اعتزال كرة القدم مبكرا لأسباب صحية، وبعد مؤتمر صحفي عقده أجويرو، وجه ميسي رسالة تحية لصديقه.

 

وقال ميسي في رسالته: "في الغالب قضينا مسيرتنا كلها سويا أنا وكون (لقب أجويرو) ..لقد عشنا لحظات جميلة وأخرى لم تكن كذلك، كل ذلك جعلنا متحدين أكثر وأصبحت صداقتنا أقوى، وسنواصل عيش أجمل اللحظات مجددا خارج الملعب".

 

وأضاف: "مع الفرحة الكبيرة بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا مؤخرا، وكل الإنجازات التي حققتها في إنجلترا، الحقيقة المؤلمة الآن هي أنك ستتوقف عن فعل شيء تحبه بسبب ما حدث لك".

 

وأوضح ميسي: "بكل تأكيد ستواصل العيش في سعادة لأنك شخص ينقلها دائما للأخرين، وأولئك الذين يحبونك منا سيكونون معك، الآن تبدأ مرحلة جديدة في حياتك وأنا مقتنع أنك ستعيشها بابتسامة وبكل الحماس الذي تتحلى به في التعامل مع كل شيء".

 

واختتم ميسي رسالته لأجويرو قائلا: "كل التوفيق في المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا ياصديقي، سأفتقد وجودك في الملعب مع المنتخب الوطني كثيرا".

 

 

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