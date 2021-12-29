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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إوعى تندم على تضحية.. إبراهيم سعيد يدعم شيكابالا بعد أزمته في الزمالك

صدى البلد

دعم إبراهيم سعيد، شيكابالا، نجم الزمالك، بتغريدة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي" تويتر"؛ بعد أزمته مع النادي.

 

وكتب إبراهيم سعيد "ولا يهمك انت نجم كبير اوعي تندم علي تضحيه انت عملتها للصالح العام لناديك وربنا يعوضك خير وماتزعلش واكيد كل حاجه هتتصلح وربنا يوفقك، وعيب بصراحه".

 

يذكر أن نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا كتب منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأعرب خلاله عن استياءه الشديد.

وكتب شيكابالا: “طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت وما زالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة، وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا”.

وتابع: “منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز”.

وأشار: “اليوم تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة”.

 

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