إلغاء حفل هاني شاكر في رأس السنة لهذا السبب

أعلن الفنان ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر عن إلغاء حفله المقرر إقامته بمناسبة رأس السنة .

ونشر هانى شاكر بيانا توضيحيا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:" بيان توضيحي.. رغم الإقبال الكبير على حفل امير الغناء العربى هانى شاكر والذى تقرر تأجيله لموعد اخر نظرا لقرارات الدولة بعدم إقامة حفلات فى القاعات المغلقة بالفنادق بسبب وباء كورونا حرصا على الجمهور".

وأضاف:" ولذا تعتذر شركة ميوزيك هاوس المسؤولة عن تنظيم الحفل ،للفنان الكبير هاني شاكر و إلى كل عشاقه للظروف الخارجة عن إرادتنا لتأجيل الحفل".

علق الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ترشحه لـ رئاسة نادي الزمالك، وقال إن هذا الخبر غير صحيح.

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، :" ربنا يقدرني على نقابة المهن الموسيقية، واقدر على تنظيف الشارع المصري من الأشياء التى تدمر المجتمع".

ولفت إلى أنه يسعى لعودة برامج الأطفال، وحصص الموسيقى مرة آخري، حتى يتعلم الأطفال كل شيء جميل.

وتحدث عن عمل حفلات فى رأس السنة، رغم إلغاء الحفلات فى دول كثيرة، وقال :" كان لدى حفلة ولكن تم تأجيلها لأنها كانت فى قاعة مغلقة، ولكن فى الأماكن المفتوحة يتم عمل الحفلات".

كما علق على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بسبب الفيديو المتداول لمغني المهرجانات مصطفى عنبة الذى غنى مع الفنان محمد منير.

وكشف هانى شاكر أن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة تقدم لامتحان نقابة المهن الموسيقية ونجح في الإمتحان لذلك لا يوجد أي مشكلة فى الظهور أو الغناء.