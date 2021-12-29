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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يدعم حسام بوجي بفيديو لهما عبر "إنستجرام"

صدى البلد

نشر الفنان عمر كمال فيديو جديداً له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهر فيه مع حسام بوجي الذي تعرض للتنمر وهو يرقص ويغني على أغنية "إحنا ملوك النزاهة"،معلقاً "أهو الفيديو يا حبيبى نزلته .. وأنت نورتنى وشرفتني". 

 

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "جميل أوي "،"انت انسان طيب وجدع"،" ربنا هيكرمه ويكرمك إن شاء الله".

ويذكر أن حسام الدين حسين، الشهير بحسام بوجي، القاطن في حارة برجوان بمنطقة الجمالية في شارع المعز، والبالغ من العمر 31 عاما، ويعمل في محل مستلزمات ملابس، واجه الكثير من العقبات في بداية حياته بسبب معاناته من التنمر .

 

حسام من أسرة متوسطة في الجمالية، توفي والده وهو في عمر 6 سنوات، اشتهر بلقب حسام بوجي، بعد أن أطلقه عليه صاحب أحد المحلات التي عمل بها، نظرًا للشبه الكبير بينه وبين الشخصية الكرتونية.

 

روي حسام بوجي تفاصيل التنمر عليه من قبل الجيران و المارة في الشوارع و كانت هذه الافعال المؤذية تؤثر علي نفسيته و علي حياته.

 

قال "حسام بوجي" ان اسم بوجي جاء من الشبه الكبير بينه و بين شخصية "بوجي" التي كانت تعرض من قبل في مسلسل "بوجي و طمطم" الشهير.

 

وآكد "بوجي" انه كان يتأثر جدا بمضايقات الناس له لكنه كان يحاول تجنب هذه التصرفات، مؤكدًا انه كان لا يخرج من المنزل لفترة بسبب هذا التنمر.

 

ولفت إلى أنه قام بالتقدم لخطبة كذا عروسة لكنهم قاموا يرفضه بسبب شكله، لافتاً إلى أن هذا الرفض كان يؤثر عليه بشكل كبير.

 

وأضاف "بوجي" أنه بدأ بعمل فيديوهات على “تيك توك” عندما كان يبارك لصديقه "كعبوا" على شرائه دراجة نارية جديدة، مضيفًا أن الفكرة جاءت من هذا الاحتفال فقام "كعبوا" بإنشاء صفحة على "تيك توك" وبدأوا بعمل ڤيديوهات وأصبح لهم الكثير من المتابعين على الصفحة.

 

واختتم "بوجي" انه كان يحلم بمقابلة الفنان احمد العوضي و امير كرارة والحلم تحقق بمقابلتهما و أيضًا يحلم بعمل افلام قصيرة توعية ضد التنمر.

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