هل تؤيد رحيل كهربا عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية؟ الجماهير تجيب| فيديو

رصدت عدسة موقع صدى البلد آراء الجماهير حول حركة تنقل اللاعب كهرباء في التنقلات الشتوية، ومعرفة رأيهم في وجودة داخل النادي الأهلي.

فقال "محمد أحمد": إن كهرباء حتى الآن لم يأخذ فرصته في النادي الأهلي بسبب المدرب، ولكن من حقه أن ينتقل حتي يبحث عن الأفضل.

ونوه "بدران خالد " عن أن كهرباء له إمكانيات تجعلة من المتالقين في النادي الأهلي ، رافضاً حركة تنقلة حتي يتمكن من أن يصبح مركز هام بالنادي.

وأشار "علي ربيع" إلي أن كهرباء من حقة أن ينتقل في جميع النوادي حتي يكتسب خبرة ويبذل مجهود ، لافتاً الي أن كهرباء من اللاعبين المحترفين في أي مكان.

واختتم "شوقي سباعي" بأن كهرباء غير مؤدي تلك الفترة في النادي الأهلي، مضيفا: "الأفضل ليه ينتقل ويدور علي مصلحته".