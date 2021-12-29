ياواد أنت بتحبني ليه.. شيرين في أحدث ظهور لها مع أحد المتابعين

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديداً للفنانة شيرين عبد الوهاب مع أحد المتابعين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت شيرين وهي ترتدي فستانا فضياً ،وهي تسأله: "ياواد أنت بتحبني ليه، بحبك جداً ".

ويذكر أنه قد اقتربت أغنية “ خاصمت النوم " للفنانة شيرين عبد الوهاب من تحقيق ما يقرب من ٦ ملايين مشاهدة بعد طرحها على قناة روتانا على موقع ” يوتيوب " .

وبالرغم من طرحها منذ ما يقرب من أسبوع إلا أن الأغنية التريند رقم ٥ على موقع “يوتيوب ” بعد تحقيقها نجاحا كبيرا .

أغنية “خاصمت النوم” فهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.