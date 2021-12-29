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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد: شديد البرودة مصحوبا بأمطار ورياح.. والصغرى 11 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، فيما توجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
الإسكندرية 18 10
وادي النطرون 19 10
طنطا 18 10
شبين الكوم 19 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 19 05
بورسعيد 18 16
دمياط 18 14
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 20 08
السويس 19 11
العريش 19 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 00
نويبع 21 14
طابا 18 10
كاترين 13 02
الطور 21 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 22 15
مرسى علم 23 13
الفيوم 19 07
بني سويف 19 07
المنيا 19 05
أسيوط 20 04
سوهاج 20 06
قنا 21 07
الأقصر 21 06
أسوان 20 10
ادفو 21 10
أبوسمبل 20 09
الوادي الجديد 20 03
شلاتين 25 15
أبو رماد 24 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 27 19
المدينة 24 15
الرياض 20 14
المنامة 21 18
أبوظبي 27 20
الدوحة 25 20
الكويت 14 11
دمشق 13 02
بيروت 19 13
عمان 13 05
القدس 14 07
غزة 17 11
بغداد 15 06
مسقط 26 21
صنعاء 21 09 
الخرطوم 29 15
طرابلس 19 15
تونس 20 14
الجزائر 18 08
الرباط 21 09

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 09 02
إسطنبول 12 09
إسلام آباد 17 03
نيودلهي 20 05
جاكرتا 31 24
بكين 04 06-
كوالالمبور 34 24
طوكيو 12 01
أثينا 16 10
روما 17 04
باريس 16 14
مدريد 13 03
برلين 05 04
لندن 15 12
مونتريال 04- 07-
موسكو 11- 14-
نيويورك 08 06
واشنطن 12 09
نواكشوط 32 18
أديس أبابا 24 10

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