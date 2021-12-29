روسيا: مستعدون لزيادة إنتاج وإمدادات الغاز لـ تلبية الطلب الأوروبي

أعلنت روسيا استعدادها لرفع حجم إنتاج وإمدادات الغاز لتلبية الطلب الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك حاجة لإبرام عقود طويلة الأجل لهذا الغرض.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك "نحن على استعداد لزيادة حجم الإنتاج، وتتيح الموارد الموجودة في روسيا، تلبية طلب المستهلكين الأوروبيين بأي حجم.. لكن، بالطبع، هذه ليست عملية سريعة؛ لأن السياسة التي تم تنفيذها في الاتحاد الأوروبي كانت تهدف إلى تقليل الطلب".

وأضاف "تحتاج شركة غازبروم إلى إبرام عقود طويلة الأجل، لأن زيادة حجم الإنتاج، بحاجة إلى استثمارات كبيرة، والتي ينبغي أن تثمر على المدى الطويل".

وأشار نوفاك إلى أن حجم الطلب العالمي على النفط، ارتفع في عام 2021 بمقدار 4.5 - 5 ملايين برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يزداد في عام 2022 بنحو 4 ملايين برميل يوميًا.

وفي وقت سابق، نفت شركة "غازبروم" الروسية، مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في السوق الأوروبية، معتبرة أن الاتهامات في هذا الصدد غير مقبولة وليس لها أي أساس من الصحة.

وقال المتحدث باسم الشركة "جميع الاتهامات ضد روسيا وغازبروم حول قيامنا بتصدير كميات قليلة من الغاز إلى السوق الأوروبية لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة تماما ولا تتماشى مع الواقع.. هي ببساطة هراء وكذب".

وشدد على أن الشركة الروسية لا تزال على استعداد لتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا في إطار العقود طويلة الأجل الحالية بسعر أقل بكثير من أسعار التسليم الفوري.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية خفضت ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "يامال - أوروبا"، أحد مسارات توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

ويعد خط أنابيب الغاز "يامال - أوروبا" أحد المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا، وتمثل الطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.