علي الشاطئ.. نرمين الفقي تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت نرمين الفقي بإطلالة لافته بالكاجوال علي الشاطي مرتدية تيشيرت و بنطلون باللون الابيض ، مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.



آخر أعمال نرمين الفقي



كان آخر أعمال نرمين الفقى مسلسل “محارب” إلى جانب النجم حسن الرداد، وبمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد زاهر وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم والممثل الشاب محمود عمرو ياسين، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، واستطاعت الفنانة أن تضيف لرصيدها الفني دورًا مميزًا نال استحسان المشاهدين والنقاد على حد سواء.