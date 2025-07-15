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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان مجسم.. مي عمر تخطف الأنظار عبر انستجرام

مي عمر
مي عمر
ميرنا محمود

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة جذابة ، حيث ظهرت مرتدية فستان مجسم باللون الأسود يكشف  عن رشاقتها،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اختارت مي وضع ألوان هادئة في مكياجها، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

مسلسل إش إش
وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “إش إش” والتى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى “إش إش”، التي ترث من والدتها الجمال والفقر، وتجد نفسها مجبرة على العمل كراقصة. ومع مرور الوقت، تدخل في حياة عائلة “الجريتلي” لتكتشف أن حياتها مرتبطة بأسرار قديمة.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته إلى جانب مي عمر كل من ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، وأحمد زاهر.

مي عمر صور مي عمر اطلالات النجوم

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