ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام ليستر

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه ليستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليستر سيتي للنقطة 25 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط كاملة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا كالاتي:

1- مانشستر سيتي – 47 نقطة

2 – ليفربول – 41 نقطة

3 – تشيلسي – 41 نقطة

4 – أرسنال – 35 نقطة

5 – وست هام يونايتد – 31 نقطة

6 – توتنهام هوتسبير – 30 نقطة

7 – مانشستر يونايتد – 28 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 25 نقطة

9 – ليستر سيتي – 25 نقطة

10 – كريستال بالاس – 23 نقطة

11 – برايتون – 23 نقطة

12 – أستون فيلا – 22 نقطة

13 – ساوثهامبتون – 21 نقطة

14 – برينتفورد – 20 نقطة

15 – إيفرتون – 19 نقطة

16 – ليدز يونايتد – 16 نقطة

17 – واتفورد – 13 نقطة

18 – بيرنلي – 11 نقطة

19 – نيوكاسل يونايتد – 11 نقطة

20 – نورويتش سيتي – 10 نقاط