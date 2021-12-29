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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعتبرني ابنك| حمو بيكا لـ هاني شاكر :«بعتذرلك ومش طالب غير إني أشتغل»

صدى البلد

وجّه مؤدي المهرجانات حمو بيكا  اعتذرًا رسميًا لنقيب المهن الموسيقية  الفنان هانى شاكر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب حمو بيكا: "الأستاذ هاني شــاكر (نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي)  بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني".


وأضاف حمو بيكا: "واستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أستاذتي في النقابة ،أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل ومش طالب أكتر من التصريح السنوي لأني عايـز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي.. أتمني أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من أبنائك ".

وكان قد أثار مؤدى المهرجانات حمو بيكا حالة من الجدل الواسع خلال الـ 48 ساعة الماضية بسبب ما تردد حول سقوطه على المسرح فى السعودية فضلا عن إعلانه الاعتزال وهو ما جعله يتصدر تريند جوجل. 

 

ونرصد فى التقرير التالى حقيقة سقوط حمو بيكا على خشبة المسرح بالسعودية واعتزاله الغناء.

 

سقوط حمو بيكا

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وكان قد تردد أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا قد تعرض الى موقف محرج خلال إحيائه لحفل في السعودية، حيث تحطم المسرح أثناء وقوف حمو بيكا عليه خلال قيامه بالقفز والتفاعل أمام الجمهور ليسقط داخل المسرح.

 

نفى حمو بيكا 

ولكن كشف الفنان حمو بيكا، حقيقة فيديو سقوطه من أعلى خشبة المسرح، والذي تداوله  رواد مواقع السوشيال ميديا.

 

وقال بيكا خلال بث مباشر عبر انستجرام: « طالع اقول كلمتين للناس اللي مبتحبليش الخير، مسرح ايه اللي أنا وقع عليه، واللي كانت شغاله دي مزيكا اجنبي هو دلوقتي بغني اجنبي، أنا بخير وبسلامة ودلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك.

 

وتابع :«لقيت اخبار كثيرة، عشان تعرفوا أن الاخبار المصرية بتكدب يعني، هو مش كله، هم الناس اللي بتحب تشوشر على الدنيا وخلاص، وانا بسلامة وبخير، ومش كنت انا اللي في الحفلة دي، ومش أنا وهم بيقولوا بيكا في دبي، أنا في السعودية عندي حفلة هناك»

 

واستكمل :«حبيت أوجه رسالة لكل الناس اللي اطمنوا عليا شكر ليكم وبحبكم، وعايز أوجه رسالة للناس اللي بتنفسن عليا وبتبص على عيشة الناس التانية واللي يبص على عيشة الناس تحرم عليه عيشته، واللي بيتكلم عليا كلمه وحشه، هتقعد لعياله ، واللي بيتكلم عليا في الخير بتمنالك كل الخير».

 

واختتم :«انتظروني غدا مع الشيخ محمد الشماسي في السعودية، أول فرع لبيكا في السعودية وفي دول الخليج في الرياض وجدة، وانتظروا أغنيتي مع عمر كمال ونور التوت في أغنية جديدة، واغنية جديدة مع حمادة الاسمر، وسنة سعيدة عليكم بخير، و2022 سنة سعيدة على كل الناس والمسلمين والمسيحيين وأمي ومراتي وسنة سعيدة عليكم»

 


 



 

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