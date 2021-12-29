وفاة هاري ريد زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشيوخ الأمريكي

أعلن السيناتور الأمريكي، تشاك شومر، أن زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد قد توفي عن عمر يناهز 82 عاما.

وقال شومر في بيان عقب وفاة هاري ريد "كان زعيمي ومعلمي وأحد أعز أصدقائي.. لقد رحل لكنه سيظل ملازما لنا بروحه في مجلس الشيوخ".

هاري ريد، هو ديمقراطي من نيفادا وخدم في مجلس الشيوخ خلال الفترة من 1987 حتى 2017، وفقا لوكالة "رويترز".

وتوفي الديمقراطي هاري ريد في منزله بعد معركة استمرت نحو 4 سنوات مع سرطان البنكرياس.

من جهتها، قالت لاندرا، زوجة ريد إنه كان "رجل أسرة متدين وصديق مخلص للغاية"، موضحة أنه توفي بسلام وسط عائلته.

وكان هاري ريد خضع لعملية جراحية في عام 2018 لسرطان البنكرياس، لكن في الصيف الماضي، أعلن ريد إجراء عملية جراحية تجريبية، مؤكدا أن جسده أصبح خاليا من السرطان.

واكتسب ريد سمعة طيبة، بصفته زعيما ديمقراطيا في مجلس الشيوخ لنحو 12 عاما، ولعب دورا أساسيا في تمرير قانون الرعاية بأسعار معقولة ورعاية تشريع الانتعاش الاقتصادي المحوري في الكونجرس.