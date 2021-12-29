بايدن: الجرعة المعززة من لقاح كورونا تزيد قدرة الجسم على مكافحة أوميكرون

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمريكيين إلى أخذ جرعة معززة من لقاح كورونا، مؤكدا أنها تزيد من قدرة الجسم على مواجهة الفيروس، لا سيما متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر إن "الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تزيد كفاءة الجسم في التصدي لفيروس كورونا".

وأوضح أن الجرعة المعززة "يمكنها زيادة قدرة الجسم على إنتاج الأجسام المضادة الخاصة بمكافحة الفيروسات والأجسام الغريبة التي يتم رصدها داخل الجسم بمعدل 20 ضعف".

وأشار بايدن إلى أن الجرعة المعززة من لقاحات كورونا تمنح من يحصل عليها مستويات عالية من الحماية ضد التعرض لمضاعفات الإصابة بمتحور "أوميكرون"، كما دعا كل مواطن أمريكي "أن يأخذ تلك الجرعة اليوم".

وفي وقت سابق، قال بايدن إن بعض المستشفيات يمكن أن تشهد "إجهادا" بسبب كثرة المصابين بكورونا، لكنه أكد أن بلاده مستعدة بشكل جيد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات.

وأضاف أن "أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن تكون مصدر ذعر".

ويوم الثلاثاء، أمر الرئيس الأمريكي بإلغاء القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة من 8 دول إفريقية بعد أن تم فرض هذه الإجراءات أواخر نوفمبر بسبب اكتشاف سلالة "أوميكرون".

وقال بايدن في بيان: إنه قرر رفع القيود الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة للقادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي.

وأشار بايدن إلى أنه أصدر الأمر الذي أوقف عمليا الدخول من هذه الدول "لإبطاء انتشار نسخة أوميكرون في الولايات المتحدة والسماح لها باتخاذ إجراءات مناسبة لتخفيف التبعات في ظل ظهور معلومات جديدة حول هذه النسخة".

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها أن خطورة متحور"أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا لا تزال "عالية جدا".

وقالت الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي حول تطورات جائحة كورونا "لا يزال الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد المثير للقلق أوميكرون عاليا جدا".

وأضافت المنظمة "تشير الدلائل المتوافقة إلى أن متحور أوميكرون لديه ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى 3 مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان".