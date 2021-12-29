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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطل قتل "ميكانيكى" بسبب خلافات مالية فى شبرا الخيمة

أرشيفية
أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حبس عاطل 15 يوماً لقتله ميكانيكى لخلافات مالية بينهما.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الرائد احمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا باستقبال شخص مصاب برش خرطوش بالوجه، وتوفى خلال تقديم العلاج له.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "محمد ح ع"، وشهرته "حمو الصباح" 29 سنة ميكانيكى، مقيم دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالوجه، سبق اتهامه فى 10 قضايا "ضرب وشروع فى قتل ومخدرات وسلاح" وتوفى خلال تقديم العلاج له و"محمد ع ا" وشهرته "جيجا" عاطل سبق اتهامه فى 2 قضية.

وتبين أنه المشاجرة نشبت لوجود خلافات مالية بينهما وقام الأخير على إثرها بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش" كان بحوزته أحدث به إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

شبرا الخيمة الطب الشرعى مديرية امن القليوبية مشادة كلامية مستشفى ناصر العام تقرير الطب الشرعي قاضي المعارضات تحريات المباحث

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