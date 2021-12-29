عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنمية المهارات.. دورة تدريبية بكلية التربية بجامعة الوادى الجديد

جانب من الدوره
جانب من الدوره

نظمت وحدة التدريب بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد  دورة تدريبية بعنوان ،"تنمية المهارات المالية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس .

 صرح بذلك الدكتور  ماهر زنقور عميد كلية التربية بالجامعة وقال إن الدورة شارك فيها الدكتور  رضا حسانين عميد كلية العلوم  والدكتور وحيد حامد المدير التنفيذى لوحدة التدريب والدكتور  عقيلى  محمد  رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والدكتور محمد حسن عمران استاذ المناهج وطرق تدريس علم نفس،والدكتورطاهر محمد الحنان استاذ المناهج وطرق تدريس دراسات اجتماعية ود. دكتور ماجدة فتحى سليم رئيس قسم تربية الطفل ود. اسماء عثمان رئيس قسم علم النفس و نخبة من أعضاء هيئة التدريس من جميع اقسام الكلية .

اقرا ايضا:

الأحد المقبل.. ندوة علمية عن مكافحة فيروس كورونا بكلية الطب جامعة الوادي الجديد

وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة وباشراف الدكتور ماهر زنقور عميد الكلية ومتابعة د. وحيد حامد المدير التنفيذى لوحدة التدريب 

وأضاف أن الدورة حاضر فيها حمدي محمد محمود رشوان امين عام الكلية  وتناولت الدورة بعض الجوانب الإدارية والمالية التى يقتضى معرفتها لأعضاء هيئة التدريس ومنها : 

- المدير والقائد.

- القرار المعيب.

- كيفية كتابة مذكرة .

- التفويض وأقسامه وعوامل استخدامه .

- الموازنة .

- اجراءات عملية الشراء والبيع والتأجير.

-وفى نهاية الدورة تم فتح باب  المناقشة والاستفسارات من قبل المتدربين والرد عليها.

539e76e7-1330-4c8c-bac4-9141a0a62ef8 (1)
539e76e7-1330-4c8c-bac4-9141a0a62ef8 (1)
539e76e7-1330-4c8c-bac4-9141a0a62ef8
539e76e7-1330-4c8c-bac4-9141a0a62ef8
cf44ceee-6cc8-4215-8c54-ec454fd15b3d
cf44ceee-6cc8-4215-8c54-ec454fd15b3d
الوادى الجديد فيروس كورونا فيروس كورونا أعضاء هيئة التدريس الطب فيروس كورون مكافحة فيروس كورونا عميد الكلية عضاء هيئة التدريس رئيس قسم علم النفس المهارات دراسات

موضوعات متعلقة

افتتاح دورة التحكيم الخامسة بكلية حقوق جنوب الوادى بمحاضرة عن"التطور التاريخى للتحكيم"

ترشيحاتنا

توقف العمل بالقسم القنصلي لسفارة مصر في بيروت 3 أيام

مصادر بسموحة: وكيل لاعبين وراء شائعة مبادلة كهربا مع حسين فيصل.. تفاصيل

ردود فعل متباينة على لقاء أبو مازن وغانتس بالتزامن مع ذكرى الثورة الفلسطينية

مستشار الرئيس للصحة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات.. تفاصيل

ثلوج في الإسكندرية مجددا.. الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة الجمعة

مش قادر أصرف عليهم.. ننشر اعترافات قاتل زوجته وأولاده الثلاثة ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

أمطار غزيرة وبرودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ