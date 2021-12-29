تنمية المهارات.. دورة تدريبية بكلية التربية بجامعة الوادى الجديد

نظمت وحدة التدريب بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد دورة تدريبية بعنوان ،"تنمية المهارات المالية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس .

صرح بذلك الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية بالجامعة وقال إن الدورة شارك فيها الدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم والدكتور وحيد حامد المدير التنفيذى لوحدة التدريب والدكتور عقيلى محمد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والدكتور محمد حسن عمران استاذ المناهج وطرق تدريس علم نفس،والدكتورطاهر محمد الحنان استاذ المناهج وطرق تدريس دراسات اجتماعية ود. دكتور ماجدة فتحى سليم رئيس قسم تربية الطفل ود. اسماء عثمان رئيس قسم علم النفس و نخبة من أعضاء هيئة التدريس من جميع اقسام الكلية .

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وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة وباشراف الدكتور ماهر زنقور عميد الكلية ومتابعة د. وحيد حامد المدير التنفيذى لوحدة التدريب

وأضاف أن الدورة حاضر فيها حمدي محمد محمود رشوان امين عام الكلية وتناولت الدورة بعض الجوانب الإدارية والمالية التى يقتضى معرفتها لأعضاء هيئة التدريس ومنها :

- المدير والقائد.

- القرار المعيب.

- كيفية كتابة مذكرة .

- التفويض وأقسامه وعوامل استخدامه .

- الموازنة .

- اجراءات عملية الشراء والبيع والتأجير.

-وفى نهاية الدورة تم فتح باب المناقشة والاستفسارات من قبل المتدربين والرد عليها.

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