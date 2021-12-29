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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. توحيد أنظمة الضمان الصحي لحكومة دبي في نظام «عناية»

دبي
دبي

وحدت إمارة دبي جميع أنظمة الضمان الصحي الحكومي تحت مظلة واحدة وهي نظام الضمان الصحي الموحد "عناية"، الذي شمل تأمين "سعادة"، وغيره من التأمينات الحكومية الأخرى، فيما تضم قائمة المشمولين في هذا النظام: مواطني إمارة دبي الذين لا يستفيدون من أي تأمين حكومي آخر، وموظفي حكومة دبي، من المواطنين والمقيمين وعائلاتهم.

كما تشمل قائمة المستفيدين من النظام الجديد الموحد، بالنسبة للمواطنين: جميع الزوجات والأبناء حتى سن 24 سنة، بجانب الآباء والأمهات. أما المقيمين، فيشمل: زوجة واحدة فقط وثلاثة أبناء دون سن 21 سنة.

ويستهدف هذا التحول، إحاطة المستفيدين من التأمين بنظام واحد متكامل أكثر تطوراً، وتمكينهم من الحصول على خدمات طبية عالية الجودة ورعاية صحية فائقة المستوى.

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ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاءت عملية إدراج أنظمة الضمان الصحي في نظام موحد، بعد دراسة مستفيضة ومتأنية، وفي ضوء تعاون وثيق ومثمر بين هيئة الصحة بدبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدائرة المالية بمتابعة وإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث راعت الدراسة والمناقشات المفصلة، مصلحة المستفيدين من التأمين، وتوجهات دبي نحو استدامة الخدمات الصحية، وتحقيق الرفاه الصحي للجميع. 

كما راعت المتغيرات والمستجدات على الساحة الصحية المحلية والعالمية، والتي دعت إلى تعزيز الجانب الوقائي للأفراد، وتوفير كل ما يكفل رعايتهم الطبية على الوجه الأمثل.

ويوفر نظام الضمان الصحي الحكومي الموحد "عناية" الخدمات الطبية المطلوبة على نطاق واسع، ومن خلال شركتي "نيورون، والمظلة".

وفيما يتعلق بنوعية الخدمات والرعاية الصحية، والامتيازات الإضافية والمستحدثة التي يحظى بها المستفيدون، في ظل النظام الجديد، فهي: - خدمات الرعاية الصحية للأمهات الحوامل وأطفالهن منذ بداية فترة الحمل وإلى ما بعد الولادة، دون وجود فترة انتظار لهذا الاستحقاق.

- الأمراض الموجودة سابقاً والأمراض المزمنة.

- الوقاية من الأمراض.

- تغطية كاملة للفحوصات الروتينية الدورية واللقاحات.

ويمكن للمستفيدين من النظام الموحد، مراجعة إدارة الموارد البشرية كل في جهة عمله، أو عبر التواصل المباشر مع هيئة الصحة بدبي للحصول على المزيد من المعلومات.

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