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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار الرئيس للصحة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

عوض تاج الدين، مستشار
عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن مصر شهدت تطوراً كبيراً صحياً في جميع المجالات، وليس مجالاً واحداً، معقباً: "كل المؤشرات التنموية التي تحدث في مصر، تؤثر على الصحة بصورة مباشرة وغير مباشرة".

وأوضح محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المٌذاع على فضائية "dmc"، أن النظافة والبيئة والطرق والضوضاء، تؤثر على الصحة بشكل مباشر وغير مباشر، معقباً: "نحن نعرف جيداً تأثير هذه العوامل على الصحة".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة أن تقدم مصر في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يعني بذل الكثير من الجهد، حيث شمل تحسين مستوى الأدوات الطبية، وإطلاق العديد من المبادرات مثل: مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر.

وتابع محمد عوض تاج الدين أن كل ذلك يتم مع  البدء الفعلي على أرض الواقع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، منوهاً بأنه كان هناك نظام تأمين صحي قديم يُغطي حوالي 53% من السكان، وكان يقدم خدمات جديدة.

وعقب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة قائلاً: "على الرغم من أن التأمين الصحي القديم كان يقدم العديد من الخدمات الجديدة، إلا أنه لم يكن على المستوى الذي يُرضي المنتفع ومقدمي الخدمة".

ونوه محمد عوض تاج الدين أن نظام التأمين الصحي الجديد بدأ تطبيقه في بورسعيد ثم بعد ذلك سيُطبق في الإسماعيلية، ثم السويس، ثم الأقصر، ثم أسوان، ثم جنوب سيناء، معقباً: "هذا يدل على وجود نظام صحي شامل يغطي كل الأمراض، والفحص المبكر الذي يقى من الأمراض".

مستشار عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة نظام التأمين الصحى الشامل برنامج 8 الصبح DMC مبادرة 100 مليون صحة مبادرة صحة المرأة مبادرة الكشف المبكر

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