محافـظ المنوفية: وصول 15 معدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 23 مليون جنيه

مرحلة أولى..

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن وصول (15) معدة جديدة كدعم لمنظومة النظافة بإجمالى تكلفة بلغت ما يقرب من (23) مليون جنيه كمرحلة أولى ، وذلك ضمن خطة المحافظة لعام 2021/2022 لدعم منظومة المخلفات الصلبة بإجمالى (29) معدة بتكلفة (50) مليون جنية ، يأتى هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من جهود مضنية منذ توليه حقيبة المحافظة و سعيه الدائم لرفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة وتوفير بيئة أمنة ونظيفة للمواطن المنوفى .

تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد إصطفاف المعدات الجديدة أمام مقر الديوان العام ، والتى تشمل (9) سيارات قلاب حمولة 10طن و (3) سيارات مكنسية و (3) لودر ، هذا وستساهم تلك المعدات في دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة لنقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحى بالسادات .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة وذلك لتطوير وتحسين مستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً لإعادة المنوفية لسابق عهدها .