ضمن مبادرة حياة كريمة.. الانتهاء من تطوير مركز شباب ساقية أبو شعرة

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون علي الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، حيث تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب ساقية أبو شعرة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون .

وأضاف أنه تم الانتهاء من هذه المشروع في الموعد المحدد له، وأوضح سرور إلي أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القري لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية.

وأشار سرور أن تسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز الرابع لحياه كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون بعد مشروع تطوير مركز شباب شما ، ومركز شباب شعشاع ،وملعب كفر أبو محمود ،وأوضح أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.