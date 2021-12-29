استفادة 130 ألف مواطن من تطوير قرى برج العرب بتكلفة 3 مليارات جنيه

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، أعمال تنفيذ مبادرة حياة كريمة" والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي " للنهوض بالقرى والنجوع بمدينة برج العرب لتطوير مركز برج العرب و3 قرى و46 عزبة تابعه، بتكلفة 3 مليار جنيه، و يستفاد منها 130 ألف نسمة، لتنفيذ عدد 697 مشروع متنوع ما بين 112 مشروعات بنية تحتية، و585 مشروع" سكن كريم".

أقرأ أيضا:

مشروعات عملاقة في 2021.. الإسكندرية عاصمة أخرى في الجمهورية الجديدة

ووجه المحافظ الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاقه المبادرة ورعايته الكاملة لتطوير ورفع كفاءة القرى المصرية لتحقيق حياة كريمة لأهالينا البسطاء في تلك القرى.

وتفقد المحافظ معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات بقرية أبو صير ببرج العرب، والتي شملت تحقيق نسبة تنفيذ عالية.

وأشاد بالأعمال التي تتم بالمبادرة الرئاسية، ووجه الشكر لجميع الجهات التي تعمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال في وقتها المحدد.

وأكد على ضرورة إسراع معدلات الإنجاز بمبادرة "حياة كريمة" لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع المشروعات التي جاري تنفيذها في 30/ 6/ 2022.

من جانبها؛ قالت الدكتورة جاكلين عازر أن مدينة برج العرب من الأماكن المحظوظة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه عقب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، ستكون لدينا قرى متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية مع إدراج جميع مطالب واحتياجات الأهالي.