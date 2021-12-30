حوار خاص| مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية يكشف حقيقة وجود لحم حمير بالأسواق.. شاهد

لا لحوم حمير في أسواق الشرقية ونشن حملات يومية بالتنسيق والتعاون مع مديريات الصحة والتموين ورجال للتأكد من صلاحية المعروض بالأسواق وأن ما يتم وجوده من حمير مذبوحة بالمناطق النائية هدفة بيع الجلود والدليل علي ذلك هو وجود الحمير مسلوخة ومتروك لحومها ويتم إعدامها فورا..بهذة الكلمات بدء اللواء دكتور ابراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية حديثة لموقع صدي البلد كما يلي..

في البداية..خلال الفترة الأخيرة تم وجود حمير مذبوحة في عدد من مراكز المحافظة..ماحقيقة وجود لحوم حمير بالأسواق؟

يجب ان أطمئن جميع أهالينا في كل مكان انه لا يوجد اي لحوم حمير إطلاقا في أسواق الشرقية وما يتم وجودة من حمير مذبوحة هدفه الحصول علي الجلود وبيعها والدليل علي ذلك هو وجود الحمير كاملة عدا الجلود ويتم علي الفور إعدام تلك اللحوم بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

كما انه تقوم مديرية الطب البيطري بشن العديد من الحملات اليومية المفاجئة للمرور علي الأسواق للتأكد من صحة المعروض وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة.

ماهو دور مديرية الطب البيطري في تحصين الماشية والطيور؟

خلال عام 2021 قامت مديرية الطب البيطري والأطباء البيطريين بتحصين ‌‏621310 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية و 594599 رأس ماشية ‏ضد حمي الوادي المتصدع وتحصين 89877 رأس ماشية ضد ‏جدري الأغنام ، و 29922 رأس ماشية ضد التسمم الدموي ، ‏وتحصين 132691 رأس ضد جدري الماشية وتحصين 95466 رأس ‏ماشية ضد طاعون مجترات صغيره .

وللحفاظ علي الثروة الداجنة والسمكية والنحل وزيادة الإنتاجية قامت المديرية بعلاج 2716025 وإجراء الفحص المعملي ‏لـ 184356وتحصبن 2198757 من الدواجن والأسماك والنحل.

كما تم اختبار 23472 حيوان ضد مرض البروسيلا واختبار عدد 20515 ضد الدرن وتحصين 1499 كلب ، مشيراً إلي أنه ‏تم تنظيم عدد 2474 ندوة مختلفة بمراكز وقري المحافظة لتوعيه الفلاحين ‏والمربين بطرق التغذية السليمة للحيوانات والطيور وكيفية الحفاظ عليها من ‏الامراض.

المجازر الألية..كيف يتم العمل داخلها؟

في البداية يجب الإشارة الي انه قامت إدارة المجازر بالمديرية ‏بالإشراف على عمليات الذبح لـ 47641 رأس ماشيه ما بين أبقار وجمال ‏وجاموس وفحل جاموس وعجول بقري وضائن وماعز بالإضافة إلى ذبح ‌‏11169172 طائر وتحرير 1519 قضية ذبح خارج السلخانه وضبط 143698,845 لحوم ‏غير صالحة للإستهلاك الآدمي .‏

كما انه يجب التأكيد علي انه جاري تطوير ورفع كفاءة مجازر "الزقازيق وديرب نجم وفاقوس" وتحويل مجزر أبو كبير اليدوى إلي مجزر نصف آلي ويتم العمل داخل المجازر بطريقة سلسة ومنظمة حيث يتم التأكد من مناسبة العمر الخاص بالذبيحة وخلوها من الأمراض ويتم ذبحها بالطريقة السليمة بالإضافة الي التأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

ماهو دور مديرية الطب البيطري في مواجهة فيروس كورونا؟

وفقا لتعليمات الأجهزة القيادية فإنه يتم منع دخول الموظفين غير الحاصيلين علي لقاح كورونا بالإضافة الي ان المديرية قامت خلال جائحة كورونا قامت بتنفيذ 37970 حملة تطهير لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

حدثنا عن دور مديرية الطب البيطري بالشرقية في مكافحة إنتشار العدوي وإجراء الترصد الوبائي؟

قامت المديرية ووحدة الأبيدميولوجي بإجراء الترصد الوبائي لجميع الأمراض الوبائية بـ 439 قرية وتحديدا 4847 منزل ورفع احداثيات وحصر الثروة الداجنة بإجمالي عدد 5540 مزرعة وموقع وعمل تقصى للوقوف على الوضع الصحى.

المشاريع والأبنية الجديدة..ماهي عددها والجاري تنفيذها بالشرقية؟

شهدت محافظة الشرقية إفتتاح ٧ وحدات بيطرية بمركز الزقازيق وهم بيشة قايد - تل حوين وفي مركز مينا القمح بقرية سنهوت وبمركز فاقوس تم إفتتاح وحدة قرية الغزال ومركز أولاد صقر قصاصين الازهار ومركز الحسينية الناصرية - صان الحجر البحرية بالإضافة الي انه جاري رفع كفاءة وحدة سواده التابعة لإدارة الصالحية.

كما تسلمت المديرية مواقع مشروعات مجمع الخدمات الزراعيه بمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية الريف المصرى بقرى ( جزيرة سعود - قهبونه - الأخيوة - سماكين الغرب - قصاصين الشرق - الشهداء بجر البقر 2 - القصبى شرق - الظواهرية - البكارشة التابعة لقرية الناصرية - عزبة نافع التابعة لصان الحجر البحرية ، مشيراً إلى أنه جارى الإنتهاء من المراحل النهائية للمجمعات الزراعية تمهيداً لإفتتاحها رسمياً ودخولها الخدمة الفعلية.

وفى مجال تطوير مراكز تجميع الألبان تم إجراء المعاينة اللازمة لـ 126 مركز للبدء في تطويرها وإشتراك 12 مركز تجميع ألبان في منظومة إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان وجارى إشتراك ١٠ مراكز أخرى .

ماهو دور المديرية في توجيه القوافل البيطرية والحملات التفتيشية علي الأدوية؟

قامت إدارة الخدمات بتنفيذ وشن 39 حملة تفتيشية خلال عام 2021 على عيادات ومعارض وشركات بيع ومصانع الأدوية البيطرية والمرور على 115 منشأة و ضبط 804 صنف مخالف ومصادرة 14557 عبوة دواء بيطري مخالف وتحرير 14 محضر لإعدام المضبوطات من الأدوية المخالفة وتنفيذ غلق ادارى لـ 17 منشأة مخالفة.

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