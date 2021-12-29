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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في الحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا مع المهندسة سلوى صبحي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية، والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بالشرقية، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ. 

وحضر الاجتماع أيضا كل من المهندس محمد حسن محمود رئيس قسم تنفيذ شركات الشرقية ، والمهندس شريف محمد مدير إدارة سنترال الزقازيق  ، والمهندس إيهاب فكري حسن مدير عام منطقة اتصالات الزقازيق، والمهندس حاتم حسن مدير عام المتابعة بشركة الكهرباء ، والمهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات بشركة المياه ، والمهندس أيمن سليمان مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس سامح سعد مدير مشروع الغاز الطبيعي بالحسينية.

ووجه محافظ الشرقية، بإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز الحسينية.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي والتليفونات  ومياه الشرب والصرف الصحى   الجارية  بـ (سعود / بحر البقر – سعود / المناجاه – سعود/ صان الحجر /   فاقوس/ الحسينية / سعود ) ، ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال  واستلامها قبل نهاية شهر يناير القادم للبدء فوراً في أعمال الرصف .

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أكد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الهيئات الحكومية لتنفيذ المشروعات في كافة القطاعات الخدمية بالتوازي ومنع التداخل والتعارض  لضمان عدم تعطيل أي مرفق من المرافق الخدمية.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول لتنفيذ المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) لتطوير الريف المصري والتي ستساهم في إحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينه من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

الشرقية حياة كريمة مدينه الحسينية محافظ الشرقية الغاز الطبيعى مبادرة حياة كريمة مياه الشرب والصرف الصحي

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