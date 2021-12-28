كارثة.. غلق ١٢ مستشفي ومركز وعيادة خاصة مخالفة تعمل بدون ترخيص بفاقوس

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، حملة موسعة علي المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بفاقوس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان الحملة اسفرت عن مداهمة ١٢ منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، عبارة عن مستشفي خاص، ومركز نساء وتوليد، وعدد ٢ عيادة طبية، و ٦ معامل للتحاليل الطبية، و٢ مركز أشعة خاص.

وأضاف: “تبين أن هذه الأماكن غير مستوفية للإشتراطات الصحية، مما يعرض صحة المرضي للخطر، بالإضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، كما تبين وجود عمالة بإحدي المعامل الخاصة غير حاصلة علي ترخيص مزاولة المهنة، وتقوم بإجراء التحاليل الطبية بالمعمل”.

وأشار إلى أنه تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومخالفة بهذه المنشآت، وتم ضبط وتحريز الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة، وغلق وتشميع المنشآت الطبية، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة جنح مركز شرطة فاقوس.

وقال مسعود إنه تم ضبط مركز آخر للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص، بعد فض الشمع، ويديره شخص غير مؤهل منتحل صفة طبيب بشري، وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمنتجات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة فاقوس.

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

ووجه “مسعود” الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.