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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 14 مليون جنيه.. مشروعات بالقطاعات الخدمية والتنموية في الشرقية

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود والأنشطة المبذولة  بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الشوارع ورصفها ، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والمرور علي المحال التجارية والمقاهي ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

ومن جانبه فقد أوضح المحاسب محمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة وشراء مهمات وأدوات نظافة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 بتكلفة إجمالية بلغت ١٤ مليون جنيه.

 

ممدوح غراب: الشرقية أولى المحافظات فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة

واضاف انه قامت رئاسة المركز برفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة وذلك بالإحلال وتجديد الكشافات القديمة بكشافات جديدة ، تم تجميل ودهان عدد 800 عامود إنارة وتركيب ليد عليها بالألوان الأبيض والأسود ، و تشجير وزراعة حوالى 100 شجرة على طريق 39 والوحدة المحلية بكفر ابراش ، تم دهان البلدورات بالألوان الأبيض والأسود على طول 39.

 

وشنت رئاسة المركز حملات نظافه وتجميل يوميه علي مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المراكز، فتم رفع ٣٠ طن قمامه يوميا بإجمالي ١٠ ألاف و٨٠٠ طن سنوياً.

 

كما قامت رئاسة المركز بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع فضلا عن رفع الإعلانات المخالفه، فتمكنت رئاسة المركز من شن ٢٠ حمله لرفع الإشغالات وتحرير ١١٦ محضر وإزالة ١٥٠ حاله إشغال، وإزاله ٨٣ إعلان غير مرخص وترخيص ٨٥ إعلان اخر حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المركز.

 

كما قامت رئاسة المركز بمراجعة التراخيص القانونية لجميع المحال التجارية والكافتريات والمخابز وتم تحرير ٢٠ محضر ضد أصحاب انشطه تجاريه غير مرخصة و التحفظ على ١٤٢ شيشه من المقاهي حفاظاً على سلامة وصحه المواطنين ، كما تم غلق وتشميع  ٦ مراكز للدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

 

و للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة داخل نطاق المحافظة شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حملات لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص فتم تنفيذ إزالة ٤٠ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة و٢٥ حاله تعدي على أملاك الرى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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