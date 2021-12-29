إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

أصيب شخصان بكدمات وكسور فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين وقع بطريق" منيا القمح – المجازر" نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى منيا القمح لتلقي الإسعافات الأولية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح، بوصول " أحمد ر ع" 22 سنة و"إسلام ا " 51 سنة مقيمان ميت كنانه محافظة القليوبية، مصابين بكدمات وكسور.

وتبين حدوث إصابتهما نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق "منيا القمح – المجازر" أمام قرية زهر شرب.. وجار تحرير محضر بالواقعة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.