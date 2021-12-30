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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-12-2021

صدى البلد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس 30-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.651315.7786
يورو17.729817.8804
جنيــه إسترليـنى21.054221.2286
دولار كنـدى12.233312.3338
كرون دانمركى2.38462.4044
كرون نرويجى1.77561.7906
كرون ســويدى1.72921.7436
فرنك سويسرى17.071717.2181
100 ين يابانى13.625213.7385
ريـــال سعـــودى4.16664.2014
دينــار كويتى51.666552.2212
درهم اماراتى4.26064.2963
دولار اســـترالى11.348811.4427
دينــار البحــرين41.509941.8587
ريـــال عمـــانى40.652841.0902
ريـــال قطــــرى4.29754.3348
دينـار اردنـى22.044122.2862
يوان صينى2.45752.4775
اسعار العملات الاجنبية والعربية دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني درهم إماراتى

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