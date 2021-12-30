أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس 30-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|15.6513
|15.7786
|يورو
|17.7298
|17.8804
|جنيــه إسترليـنى
|21.0542
|21.2286
|دولار كنـدى
|12.2333
|12.3338
|كرون دانمركى
|2.3846
|2.4044
|كرون نرويجى
|1.7756
|1.7906
|كرون ســويدى
|1.7292
|1.7436
|فرنك سويسرى
|17.0717
|17.2181
|100 ين يابانى
|13.6252
|13.7385
|ريـــال سعـــودى
|4.1666
|4.2014
|دينــار كويتى
|51.6665
|52.2212
|درهم اماراتى
|4.2606
|4.2963
|دولار اســـترالى
|11.3488
|11.4427
|دينــار البحــرين
|41.5099
|41.8587
|ريـــال عمـــانى
|40.6528
|41.0902
|ريـــال قطــــرى
|4.2975
|4.3348
|دينـار اردنـى
|22.0441
|22.2862
|يوان صينى
|2.4575
|2.4775