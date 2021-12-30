أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس 30-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6513 15.7786 يورو 17.7298 17.8804 جنيــه إسترليـنى 21.0542 21.2286 دولار كنـدى 12.2333 12.3338 كرون دانمركى 2.3846 2.4044 كرون نرويجى 1.7756 1.7906 كرون ســويدى 1.7292 1.7436 فرنك سويسرى 17.0717 17.2181 100 ين يابانى 13.6252 13.7385 ريـــال سعـــودى 4.1666 4.2014 دينــار كويتى 51.6665 52.2212 درهم اماراتى 4.2606 4.2963 دولار اســـترالى 11.3488 11.4427 دينــار البحــرين 41.5099 41.8587 ريـــال عمـــانى 40.6528 41.0902 ريـــال قطــــرى 4.2975 4.3348 دينـار اردنـى 22.0441 22.2862 يوان صينى 2.4575 2.4775