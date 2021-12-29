وفاة والدة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس

أعلن زياد بطرس شقيق الفنانة جوليا بطرس، وفاة والدتهما وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام“ قائلا: ”الله يرحمك يا ماما".

جوليا بطرس من مواليد 1 أبريل 1968، حيث أكملت عامها الـ 53 هذا العام ، والتى تحرص على مشاركة جماهيريها بأحدث الصور والأخبار.

كما تفضل الفنانة جوليا بطرس، اختيار الفساتين الطويلة، والتي تتميز تفصيلة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها، وتفضل الألوان الزاهية الناعمة التى تتناسب مع لون بشرتها.

وتميل جوليا بطرس، فى الماكياج إلى أختيار الألوان الناعمة التى تبرز جمال عيونها، وملامحها، وألوان أحمر الشفاه التى تبرز جمال أنوثتها.

وتختار جوليا بطرس، مجموعة من الأكسسوارت البسيطة الهادئة ذات الألوان الناعمة التى تتناسب مع ملابسها، وتزيد جمالها بلمستها الرقيقة.