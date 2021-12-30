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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أوميكرون حول العالم.. رعب في أوروبا والدول العربية أحسن حالا

فيروس كورونا - أرشيفية
فيروس كورونا - أرشيفية

لا يزال فيروس كورونا، يهدد العالم في ظل الحاجة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد، بجانب الحاجة إلى لقاحات وجرعات معززة، للتعامل مع متحوراته، وآخرها متحور أوميكرون الذي انتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأعلنت العديد من الحكومات أنه سيصبح المتحور المهيمن على إصابات كورونا حول العالم.

أوميكرون في الولايات المتحدة

وتطورت الأوضاع سريعا حيث إزداد عدد الإصابات بمتحور أوميكرون في جميع الدول وخاصة في الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 440 ألف حالة جديدة سجلت يوم الاثنين الماضي.

وفي 27 ديسمبر، ارتفعت الإصابات بالولايات المتحدة بمقدار 441278 ألف حالة، ووسعت وكالة الصحة الأمريكية نطاق تحذيرات السفر الخاصة بها لـ أجزاء من أوروبا، إذ أضافت مالطا ومولدوفا والسويد إلى قائمة البلدان التي يشكل السفر فيها خطرا كبيرا للإصابة بالعدوى، وطلب من المسافرين تجنب هذه البلدان.

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معاناة القارة الأوروبية

ولم يقتصر الوضع السيئ على الولايات المتحدة فقط، بل تعاني القارة الأوروبية من إنتشار متحور أوميكرون بكثر في دولها ومنها فرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال وإنجلترا الذين سجلوا أعدادا قياسية من الإصابات اليومية.

وقد سجلت بولندا، الأربعاء، 794 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد، وهو أعلى رقم في الموجة الرابعة من الوباء في البلاد، حيث لم يتلق أكثر من ثلاثة أرباع الضحايا التلقيح.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، فقد ارتفعت نسبة الإصابات الجديدة بكورونا وجميع المتحورات إلى 57% في أوروبا في الأسبوع الذي يسبق 26 ديسمبر ، وبنسبة 30 في المئة في الأمريكتين.

كما وصل عدد الإصابات في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، الثلاثاء، إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، فقد تجاوز عدد الإصابات في إيطاليا 78000 حالة، مسجلة رقما قياسيا جديدا منذ بداية الوباء، كما سجلت 202 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 13 ألف حالة وفاة.

وفي البرتغالي سجلت وزارة الصحة البرتغالية 17172 حالة إصابة جديدة، بينما في اليونان فقد دعا وزير الصحة، ثانوس بليفريس، إلى الهدوء بعد أن أبلغت البلاد عن 21657 حالة إصابة بـ كورونا، كما أبلغت السلطات الصحية في إنجلترا عن رقم قياسي جديد بلغ 117 ألف حالة. 

بينما ألغى عدد من المدن  منها باريس ولندن وبرلين احتفالات العام الجديد الرسمية بسبب سرعة انتشار الفيروس، كما حظرت إيطاليا المناسبات في الهواء الطلق، وأغلقت النوادي الليلية، لكن لا توجد قيود على التجمعات الخاصة.

كورونا في الدول العربية

وفي الجانب الأخر من العالم وبالتحديد في الدول العربية لم يكن الحال أفضل من الدول الأوروبية، حيث يستعد المغرب لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المرتبطة بالمتحور "أوميكرون"، وحشدت كل الإمكانيات لدعم المستشفيات الميدانية في أرجاء المملكة.

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وقد أفادت صحيفة "هسبريس" بأن ملامح الموجة الجديدة لـ "أوميكرون" بدأت تتضح أكثر، بعد تسجيل إصابات بالمتحور في عدد من المدن المغربية.

وأوضح مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب للصحيفة، أن السلطات الصحية تمكنت من تطويق رقعة المخالطين، وجميع المصابين يخضعون للمتابعة الصحية الدقيقة.

وأضاف أن "المغرب مقبل على موجة حادة خلال بداية العام المقبل"، لافتا إلى أن "كل المؤشرات تعطي الانطباع بأن موجة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارا".

وأكد أن المنحى الوبائي في المغرب في تصاعد مستمر، كما أن الموجة ستدوم 11 أسبوعا وسنصل إلى ذروتها خلال منتصف الشهر المقبل.

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 2024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 105 ألف حالة، بالإضافة إلى تسجيل 31 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 12518 حالة.

بينما في الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات، ليبلغ إجمالي الإصابات 216 ألفا و 637 حالة، وإجمالي الوفيات 6283 حالة.

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