بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بـ فيروس كورونا منذ بدء الجائحة

سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث تجاوز هذا المؤشر 183037 حالة وذلك على خلفية انتشار متسارع لمتحور أوميكرون.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، بارتفاع حصيلة الإصابات بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 183037.

كما ذكرت الوزارة أنها سجلت 57 وفاة جديدة ناجمة عن المرض.

إلي ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية، اليوم "الأربعاء"، أن المرضى المصابين بـ فيروس كورونا، شغلوا 10462 سريراً في مستشفيات بريطانيا، بزيادة 916 في اليوم السابق.

وبحسب "رويترز"، قالت الهيئة الصحية أيضًا إن 771 مريضا بفيروس كورونا في المستشفيات كانوا في أسرة تهوية ميكانيكية، وهو رقم لم يتغير نسبيًا حتى ديسمبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في غرف الرعاية المركزة بسبب الإصابة بـ فيروس كورونا لم يتلقوا الجرعة التنشيطية من اللقاحات.