قاهر الانهيار الاقتصادي وصديق أوباما الوفي..من هو هاري ريد زعيم الأغلبية بالكونجرس؟

توفي هاري ريد، الزعيم السابق للغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال ولايتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما عن عمر ناهز 82 عاما، وفق ما أفاد بيان صادر عن عائلته.

من هو هاري ريد؟

هاري ريد، الديمقراطي الذي ارتقى من فقر الطفولة في صحراء نيفادا إلى ذروة السلطة في واشنطن، حيث قاد قانون الرعاية الميسرة لإقراره كزعيم للأغلبية في مجلس الشيوخ، توفي يوم الثلاثاء في هندرسون، نيفادا. عن عمر يناهز 82 عامًا.

وعولج ريد من سرطان البنكرياس، الذي تم تشخيصه في عام 2018، لكنه عاش ليرى مطار لاس فيجاس أعيدت تسميته له في وقت سابق من هذا الشهر.

وتأكد وفاته في تصريحات أدلى بها محافظ نيفادا ستيف سيسولاك والسيناتور تشاك شومر الديمقراطي عن نيويورك وزعيم الأغلبية.

ووفقًا لمعايير المهنة السياسية، فإن ما تغلب عليه ريد كان استثنائيًا، حيث نشأ في ظروف صعبة في نيفادا، في منزل متواضع للغاية، وكان والده عامل منجم مدمن على الكحول مات في النهاية منتحرًا، وساعدت والدته العائلة على البقاء على قيد الحياة من خلال أخذ الغسيل من بيوت الدعارة المحلية.

ريد الذي استخدم خبراته في الكونجرس لمساعدة أوباما على تمرير قانون الرعاية الصحية "أوباما كير" في مجلس الشيوخ، أصيب بسرطان البنكرياس عام 2018.

وقال الرئيس بايدن، في بيان: "إذا قال هاري إنه سيفعل شيئًا ما، فقد فعل ذلك. إذا أعطاك كلمته، يمكنك الاعتماد عليها. هذه هي الطريقة التي أنجز بها الأشياء لصالح البلاد لعقود".

وقام ريد، من خلال التحفيز الاقتصادي الشامل بعد الركود العظيم عام 2008، ومجموعة جديدة من القواعد التي تحكم وول ستريت، وأهم توسع في تغطية الرعاية الصحية منذ الجمعية الكبرى في الستينيات، بدعم ضئيل من الجمهوريين.

وأصبح ريد، جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، واحدة من المشرعين الذين لا غنى عنهم في عهد أوباما.

وتباهى ريد بعد فترة وجيزة من إعلانه في عام 2015 أنه لن يسعى لإعادة انتخابه في العام التالي: "ستُكتب السجلات عن السنوات الثماني لأوباما وريد".

كان ريد متحدثًا عامًا متعرجًا ومربكًا، ولكن في السر، كان يتمتع بروح الدعابة، يمكن أن يكون فظًا في بعض الاحيان، وفي كثير من الأحيان لم يكن يقول وداعًا لزملائه في نهاية مكالمة هاتفية.

وعندما تحدث علنًا أو للصحافة، غالبًا ما تعرض لأخطاء لفظية.

بداية صعبة

وولد هاري ماسون ريد جونيور في الثاني من ديسمبر عام 1939، في نيفادا، وهي بؤرة تعدين استيطانية كان بها حوالي 200 ساكن في شبابه، واحد من أربعة أبناء لهاري الأب وإينيز.

ونشأ ريد في حرمان شديد، وكان والده يعاني من الاكتئاب وكان غالبًا عاطلاً عن العمل.

وعمل في محطة وقود في المدرسة الثانوية، وكسب ما يكفي من المال لشراء الدواء لوالدته.

وللالتحاق بالمدرسة الثانوية، كان يتنقل لمسافة 40 ميلاً إلى هندرسون، بالقرب من لاس فيجاس، حيث كان لديه أقارب. وهناك بدأت حياته السياسية بشكل فعال. كان لديه مدرس ومدرب ملاكمة اسمه مايك أوكالاجان، الذي انتخب حاكمًا في عام 1970 مع ريد نائبًا له.

وبعد عقدين من الحملات في ولاية نيفادا، اتسمت بالنجاح والانتكاسة والتعافي، تم انتخاب هاري ريد عضوًا في مجلس الشيوخ في عام 1986.

وأصبح الزعيم الديمقراطي للغرفة بعد انتخابات عام 2004.