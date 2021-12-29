عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: إعادة فرض ارتداء الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة

السعودية
السعودية

أعادت السعودية فرض الالتزام بعدد من الاجراءات الوقائية على رأسها ارتداء الكمامات وذلك بالتزامن مع تزايد الإصابات بمتحور اوميكرون الجديد من كورونا حول العالم.

وذكر  مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م، وفق ما نقلت وكالة "واس".

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد 19 لـ602 إصابة جديدة و147 حالة تعافٍ وتسجيل حالة وفاة.

ويشار الي ان  وزارة التجارة أعلنت بداية ديسمبر الجاري، عبر حسابها على "تويتر"، أن الجرعة التعزيزية لفيروس كورونا المستجد ستعد شرطاً لاستمرار حالة التحصين، ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، وذلك بداية من أول شهر فبراير من العام المقبل 2022.

وبينت الوزارة  حينها أن القرار يشمل الفئات العمرية 18 عامًا فأكثر، وجميع من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".


وكانت المملكة شهدت في  أكتوبر الماضي، تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات.

وتضمن القرار حينها عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة -فيما عدا الأماكن المستثناة- مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كوفيد 19.

 

إجراءات احترازية جديدة في السعودية لمواجهة تزايد إصابات كورونا

لاحتواء كورونا.. قرار عاجل لـ السعودية بإعادة ارتداء الكمامة والتباعد

السعودية وزارة الصحة وزارة الداخلية فيروس كورونا ارتداء الكمامات لقاح كوفيد 19 إجراءات التباعد الاجراءات الوقائية تطبيق توكلنا

موضوعات متعلقة

524 حالة.. السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

السعودية تعلن خبرا صادما بشأن إصابات كورونا

ترشيحاتنا

الكمامة إجباري في شوارع فرنسا بعد تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا.. الجمعة

تقدم سريع..تطورات مفاجئة في المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا

مصر الـ 33 من الدول الأفضل للعيش بالعالم في تصنيف أمريكي

حالة الطقس.. مركز التنبؤ بالأمطار يطالب المواطنين بتوخي الحذر في الأيام القادمة

أبو العينين: الصعيد يعيش عصره الذهبي في عهد السيسي.. والمشروعات العملاقة حققت طفرة تنموية لأهلنا في الجنوب

طبول الحرب.. تقرير عبري: حزب الله ينشر صواريخه استعدادا لمواجهة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

الحكومة تحذر المواطنين: سقوط أمطار غزيرة بعد غد حتى 2 يناير

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

شاهد.. أول رد فعل من أفشة بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ