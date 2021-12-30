أصالة وأحمد سعد ضيفا منى الشاذلي في برنامج معكم.. اليوم

علم صدى البلد أن النجمة أصالة والنجم أحمد سعد سجلا حلقة برفقة الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي ".

وسجل الثنائي الحلقة يوم السبت الماضي في ظل تكتم شديد من فريق البرنامج ، وستذاع الحلقة اليوم الخميس 30 ديسمبر.

واحتفالا برأس السنة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، ويذاع يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

ويتحدث تامر خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

ويحكي لأول مرة عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.