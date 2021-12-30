أسامة الأزهري يعلق على حوادث الانتحار

قال الشيخ أسامة الأزهري، حادث التجمع صعب، وأن النيابة العامة مازالت تحقق فى واقعة المواطن الذى توفى بعد أن ألقى بنفسه من العمل : " انتحر"، موضحًا أن هذا الجانب له من يحقق فيه من قبل المؤسسة الموقرة.

وأضاف خلال برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن : الرفق والأسلوب المميز بين صاحب العمل والموظف هو الوعاء الجامع، ولذلك الحرص على كسر القلوب أمر هام.

ولفت إلى أن معيار نجاح المؤسسة هو أن يكون الموظف لديه رغبة فى العودة لها فى اليوم التالي، ولكن اذا كان الموظف يدخل عمله و هو يعانى من أى شئ يكون هناك المؤسسة غير ناجحة.

وأشار إلى أن الموظف يعتبر عمله هو بيته.