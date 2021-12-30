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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

2022.. تعرف على أمنيات واحتفال نجوم الوسط الفني بالعام الجديد

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الوسط الفني علي مشاركة أمنياتهم للعام الجديد، وطريقة احتفالهم واستعدادهم لاستقبال عام جديد 2022، مع متابعيهم، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

وكان من ضمنهم الفنانة درة والتي نشرت صورة سيلفي لها بجانب شجرة الكريسماس، عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

 الفنانة درة

 

وشاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها فيديو لها عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، وهى تقوم بتزيين شجرة الكريسماس بأمنياتها للعام الجديد، بوضع بطاقات مكتوب عليها امنياتها.

 

الفنانة دينا الشربيني

 

بينما نشرت الفنانة أيتن عامر صور لها بجانب شجرة الكريسماس وشخصية بابا نويل، عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، وعلقت أيتن عامر علي الصور كاتبة: "لإرسال سانتا كل عام لنشر الحب والسعادة في عائلتنا مع هذه الزيارة مذهلة".

 

وأكملت "طبعا ولادى هنا اللى زينوا الشجرة السنة دى و كل اللى بتمناه ان ذوقهم يتحسن اكتر من كدة السنة الجاية".

 

الفنانة أيتن عامر

 

ونشر الفنان خالد سليم عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي “انستجرام”، صورة له مع شجرة الكريسماس من داخل منزله.

 

 الفنان خالد سليم 

 

وشاركت الفنانة مي سليم جمهورها، عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، صور بإطلالة أنيقة جذابة، حيث ارتدت فستان انيق باللون الأحمر الناري وبجوارها شجرة الكريسماس؛ مما أثار إعجاب متابعيها.

 

 الفنانة مي سليم
بسبب انقطاع الكهرباء الفنانة درة الفنانة دينا الشربيني الفنانة ايتن عامر الفنان خالد سليم

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