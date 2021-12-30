بكاب ونظارة.. أحمد حلمي للمتابعين: تفتكروا إيه أكتر حاجة بحبها جوه الصورة؟

نشر الفنان أحمد حلمي صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر أحمد حلمي يرتدي كاب ونظارة مع تيشيرت باللون الأسود، وعلق علي الصورة كاتبًا: “تفتكروا ايه اكتر حاجه بحبها جوه الصوره؟”.

ويتواجد النجم أحمد حلمى فى الإسكندرية من أجل تصوير مشاهد فيلمه "العيل" بطولة كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر.

ووجه الفنان أحمد حلمي، رسالة شكرا إلى رجال الشرطة بالإسكندرية لتعاونهم في استكمال التصوير فيلمه الجديد العيل ببشوارع اسكندرية .



ونشر الفنان أحمد حلمي، صورة من كواليس التصوير، بالإسكندرية عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية انستجرام ، وعلق قائلا : " شكر خالص لرجال الشرطة في الاسكندرية لتعاونهم الكبير معانا أثناء التصوير وشكرا لأهالي اسكندرية الجمال وعمار يا اسكندرية.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم “خيال مآتة”، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى.