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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد استعراض مهاراته فى كرة القدم.. شيكو وكريم خطاب يداعبان أحمد حلمى

أحمد حلمى
أحمد حلمى

أثار الفنان أحمد حلمى حالة من الجدل بخفة ظله من خلال فيديو يستعرض فيه مهاراته فى كرة القدم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلق أحمد حلمى على الفيديو موجها رسالة إلى نادى ليفربول الإنجليزى، والذى يلعب فيه محمد صلاح، قائلا: "يا ليفربول لو هتكلموني يا ريت يبقى على بعد الضهر عشان بصحى متأخر".

وهو الأمر الذى دفع البعض لمداعبة أحمد حلمى من جانب متابعيه، خاصة أنه من المعروف عدم ممارسته لكرة القدم، وعلق له شيكو قائلا: “محدش هيكلمك يا حلمى فوق بقى فوق”. 

شيكو 

بينما داعبه الإعلامى كريم خطاب قائلا: “الكلام ده كبير بس جاى فى وقته قبل انتقالات يناير”. 

كريم خطاب 

ويقوم الفنان أحمد حلمى حاليا بتصوير فيلمه  الجديد “العيل”، والذي تدور أحداثه حول أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجدداً.

فيلم “العيل” بطولة أحمد حلمي، وروبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، ونور إيهاب، وغيرهم، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد خضير.

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من جانب آخر، قرر الفنان أحمد حلمي، خوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة “إم بي سي”، وتعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

ويستعد النجم أحمد حلمي لخوض السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن الدراما استمر لنحو 28 عامًا، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام ١٩٩٣، وتلاه ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل “الجماعة”، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2" والذي كان بسيطا ولكن أحدث ضجة كبيرة.

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