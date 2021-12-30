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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مطبعة تنسخ الملازم التعليمية للكليات بدون تفويض بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية الخاصة بطلاب إحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إجمالى عدد 2900 من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة خاصة بطلاب إحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها ، وارتكاب المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.  

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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