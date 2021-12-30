شاهد.. أحمد العوضي يستعرض لياقته في المصارعة.. فيديو

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو جديد، يستعرض فيه لياقته في المصارعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق أحمد العوضي علي الفيديو، كاتبًا: “نحن المحاربون”.

يذكر أن قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن زوجها الفنان أحمد العوضى وقف بجوارها، خلال فترة مرضها معلقة :" أنا كنت بموت فـ أحمد جالي وهو بيعيط، وطلب منى بالوعد من أجل الصمت و الاستكمال".

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، " أحمد جه وحط راسه على رأسي وقال اوعدينى إننا هنكمل".



و قال الفنان أحمد العوضى، إن الضعف موجود فى أى إنسان، معلقًا : مفيش حد قوى طوال الوقت".

وأضاف أحمد العوضى، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،" أنه لا يوجد موقف أضعف من مساعدة شريك حياتك وهو فى أصعب احتياجه لك".



ولفت إلى أن فترة مرض زوجته ياسمين عبد العزيز كانت صعبة عليه، معلقًا :" بكيت خوفًا عليها.. وكنت محطم جدًا".



وتابع : ياسمين خلال فترة مرضها كانت فى حالة صعب، و الأطباء كانوا يؤكدون أنها ستموت، معلقًا :" الدكتور هشام الكيلانى معالج ياسمين قالي قدامها من ساعة لـ ثلاث ساعات وتموت، والموضع كان صدمة للغاية".



ولفت إلى أنه مضى على إقرار بتحمل المسئولية قبل دخول زوجته العمليات، وأنه بعد العملية تحدث مع الطبيب وقال له :" لو مر عليها اليوم و غدًا ستعود للحياة".



وأشار إلى أنه قام بكتابة بوست على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعاء لـ زوجته".