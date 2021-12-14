عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على الله حكايتك.. قصة سيارة مرسيدس ظهرت مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

قصة سيارة أحمد العوضي
قصة سيارة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

" هدي دنيتك يا وحش الكون .. على الله حكايتك يا ست " الخديوي ووحش الكون أصبحا حديث الساعة وانفردا بصدارة مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اتخذ جيل الشباب من قصة حبهما وزواجهما مثالا يُحتذى به مثله كمثل القصص الأسطورية كـ روميو وجولييت ولكن على الطريقة المصرية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخاصة بعد ظهورها كثنائي جذب جموع المشاهدين في آخر أعمالهما  الدرامية مسلسل "اللي مالوش كبير" .

مسلسل اللي مالوش كبير

وأثار الظهور الأخير للفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي جدلًا كبيرًا بين جموع محبيها خاصة بعد حديثهما عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها " وحش الكون " كما يُطلق عليها بعد عرض مسلسلها الأخير " اللي مالوش كبير"، الذي دارت قصته حول غزل " ياسمين عبد العزيز " الفتاة الجميلة التي أوقعها القدر في زوج يضيق عليها عيشها وهو رجل أعمال كبير وله سلطة ونفوذ يستغلهما في تنفيذ اعماله الغير مشروعة وُيدعى عابد تيمور " خالد الصاوي ".

وظلت غزل أسيرة جبروت وطغيان هذا الرجل إلى ان جاء الفارس المغوار سيف الخديوي "أحمد العوضي " الذي أنقذها من بطش هذا الرجل وتزوجها في نهاية الامر، لتصبح نهاية سعيدة مثلها كمثل قصص الحب الأسطورية.

مسلسل اللي مالوش كبير

ولكن كان اللقاء الأول بين الخديوي ووحش الكون لا ينم أبدًا عن انه سيكون نبتة الحب بينهما، حيث شهدت اللحظات الأولى لهما شجارًا  عنيفًا أدى إلى اصطدامه بسيارتها الفارهة عن عمد، والتي كانت من إنتاج الشركة الألمانية العريقة المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة ذات الإمكانات المترفة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ.

مسلسل اللي مالوش كبير

تشتهر دائمًا الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ بصناعة سيارات أسطورية، وذلك منذ بداية نشأتها في العام 1926، ولكن تاريخ صناعاتها يرجع لما قبل ذلك بكثير حيث تعتبر أول مركبة تم ابتكارها تعمل بمحرك بنزين عن طريق تحويل عربة خيل لسيارة على يد كارل بنز مؤسس هذه الشركة، والذي شاركه فيما بعد بناء هذا الصرح الكبير فيلهلم مايباخ و جوتليب دايملر.

مسلسل اللي مالوش كبير

أما عن السيارة صاحبة المشهد الشهير لغزل والخديوي، فهي من الفئة التي جمعت بين الكلاسيكية والشبابية MERCEDES BENZ SLK، ويرجع سبب تسمية هذه الفئة بـ SLK اختصارًا للحروف الأولى من كلمات SPORTLICH, LEICHT, KURZ والتي تعني بالألمانية السيارة الرياضية الخفيفة متوسطة الحجم،  وكانت قد بدأت الشركة الألمانية في تصنيع تلك الفئة بداية من العام 1996 وظل خط انتاجها مستمرًا حتى العام 2016.

مسلسل اللي مالوش كبير

وظهرت السيارة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ رفقة العوضي وياسمين عبد العزيز في أشهر مشاهد مسلسل اللي مالوش كبير، من الطراز MERCEDES BENZ SLK 55 موديل عام 2008، والذي استمد قوته من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 5.5 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 421 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، فتتمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 4.6 ثانية فقط.

مسلسل اللي مالوش كبير

يُذكر أن الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركا بطولة مسلسل اللي مالوش كبير، مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم  "خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغني، مجدي كامل، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، احمد الرافعي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله محمود، ميريت عمر الحريري، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف" ومن تأليف عمرو محمود يس، و إخراج مصطفى فكري، وتم عرض مسلسل اللي مالوش كبير لأول مرة عبر الشاشة الصغيرة في السباق الرمضاني للشهر المبارك في العام 2021.

مسلسل اللي مالوش كبير
سيارات سيارات المشاهير سيارات المشاهير المصريين سيارات المشاهير في مصر مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى MERCEDES BENZ SLK 55

موضوعات متعلقة

بعد 50 عاما من عرضه..قصة سيارتين ظهرتا بفيلم شهير لـ يوسف شاهين

الحب ولع في الدرة .. حكاية سيارة ظهرت بـ " عسكر في المعسكر" | صور

إمبراطورية ميم هتستمر.. حكاية سيارة كاديلاك ظهرت في الفيلم الشهير

«يا نمس بوند انت الجديد».. سيارة شاركت هاني رمزي بطولة هذا الفيلم|صور

أفواه و أرانب.. عندما جمعت سيارة بيجو هذا العدد من الممثلين في مشهد واحد

ترشيحاتنا

على الله حكايتك.. قصة سيارة مرسيدس ظهرت مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ملهاش حد هنا.. مصطفى فهمي يكشف سبب طلاق زوجته غيابيا وهي في لندن

مصطفى فهمي: حقوق طليقتي محفوظة ومحدش مانعها تاخدها.. وعيب أشهَّر بواحدة ست

تحضر أغنية جديدة.. أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب من داخل الإستوديو

تعليق الخارجية الأمريكية على الغارات الإسرائيلية ضد سوريا

رسائل صوتية.. مصطفى فهمي يروى تفاصيل إخبار والد طليقته برغبته في الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جماعي.. وزير التعليم يحسم الجدل حول حقيقة وقف الدراسة

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

محمود عبد الحكيم يفجر مفاجأة: محمد صلاح والنني وقعا للنادي المصري

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادر جدا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم | صور

ليست الأولى.. كيف تعدى ابن الفنانة شريفة ماهر عليها بالضرب وزوّر توقيعها على بيع ممتلكاتها؟

جدل وانتقادات..من هي ملكة جمال الكون المتوجة من بين متسابقات عربيات|صور

الطرمبة .. حنفية مصرية قديمة تخرج المياه المثلجة من باطن الأرض| نوستالجيا

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ