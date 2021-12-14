على الله حكايتك.. قصة سيارة مرسيدس ظهرت مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

" هدي دنيتك يا وحش الكون .. على الله حكايتك يا ست " الخديوي ووحش الكون أصبحا حديث الساعة وانفردا بصدارة مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اتخذ جيل الشباب من قصة حبهما وزواجهما مثالا يُحتذى به مثله كمثل القصص الأسطورية كـ روميو وجولييت ولكن على الطريقة المصرية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخاصة بعد ظهورها كثنائي جذب جموع المشاهدين في آخر أعمالهما الدرامية مسلسل "اللي مالوش كبير" .

مسلسل اللي مالوش كبير

وأثار الظهور الأخير للفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي جدلًا كبيرًا بين جموع محبيها خاصة بعد حديثهما عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها " وحش الكون " كما يُطلق عليها بعد عرض مسلسلها الأخير " اللي مالوش كبير"، الذي دارت قصته حول غزل " ياسمين عبد العزيز " الفتاة الجميلة التي أوقعها القدر في زوج يضيق عليها عيشها وهو رجل أعمال كبير وله سلطة ونفوذ يستغلهما في تنفيذ اعماله الغير مشروعة وُيدعى عابد تيمور " خالد الصاوي ".

وظلت غزل أسيرة جبروت وطغيان هذا الرجل إلى ان جاء الفارس المغوار سيف الخديوي "أحمد العوضي " الذي أنقذها من بطش هذا الرجل وتزوجها في نهاية الامر، لتصبح نهاية سعيدة مثلها كمثل قصص الحب الأسطورية.

مسلسل اللي مالوش كبير

ولكن كان اللقاء الأول بين الخديوي ووحش الكون لا ينم أبدًا عن انه سيكون نبتة الحب بينهما، حيث شهدت اللحظات الأولى لهما شجارًا عنيفًا أدى إلى اصطدامه بسيارتها الفارهة عن عمد، والتي كانت من إنتاج الشركة الألمانية العريقة المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة ذات الإمكانات المترفة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ.

مسلسل اللي مالوش كبير

تشتهر دائمًا الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ بصناعة سيارات أسطورية، وذلك منذ بداية نشأتها في العام 1926، ولكن تاريخ صناعاتها يرجع لما قبل ذلك بكثير حيث تعتبر أول مركبة تم ابتكارها تعمل بمحرك بنزين عن طريق تحويل عربة خيل لسيارة على يد كارل بنز مؤسس هذه الشركة، والذي شاركه فيما بعد بناء هذا الصرح الكبير فيلهلم مايباخ و جوتليب دايملر.

مسلسل اللي مالوش كبير

أما عن السيارة صاحبة المشهد الشهير لغزل والخديوي، فهي من الفئة التي جمعت بين الكلاسيكية والشبابية MERCEDES BENZ SLK، ويرجع سبب تسمية هذه الفئة بـ SLK اختصارًا للحروف الأولى من كلمات SPORTLICH, LEICHT, KURZ والتي تعني بالألمانية السيارة الرياضية الخفيفة متوسطة الحجم، وكانت قد بدأت الشركة الألمانية في تصنيع تلك الفئة بداية من العام 1996 وظل خط انتاجها مستمرًا حتى العام 2016.

مسلسل اللي مالوش كبير

وظهرت السيارة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ رفقة العوضي وياسمين عبد العزيز في أشهر مشاهد مسلسل اللي مالوش كبير، من الطراز MERCEDES BENZ SLK 55 موديل عام 2008، والذي استمد قوته من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 5.5 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 421 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، فتتمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 4.6 ثانية فقط.

مسلسل اللي مالوش كبير

يُذكر أن الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركا بطولة مسلسل اللي مالوش كبير، مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم "خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغني، مجدي كامل، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، احمد الرافعي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله محمود، ميريت عمر الحريري، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف" ومن تأليف عمرو محمود يس، و إخراج مصطفى فكري، وتم عرض مسلسل اللي مالوش كبير لأول مرة عبر الشاشة الصغيرة في السباق الرمضاني للشهر المبارك في العام 2021.