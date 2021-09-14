سيارة شاركت مصطفي قمر و ياسمين عبد العزيز بطولة هذا الفيلم.. اعرف قصتها | صور

" هو ده عيبه واللي بيبات فيه بيصبح فيه ما يسيبه .. أه يا خوفي لا الحكاية دي تحبسه وبحلاوة وعيش هزوره وأونسه ".. وهنا يتلخص المعنى الحقيقي وراء جملة الحب يجلب المصائب، فقد حاول الطبيب النفسي تطبيق دراساته التي تعلمها في الخارج في علاج حبيبته، فقام بتكوين عصابة من المرضى الذين يتعالجون معه، وحلت المصائب تباعًا على رأسه، إنها كوميديا فيلم " عصابة الدكتور عمر ".

فيلم عصابة الدكتور عمر

الدكتور عمر طبيب أمراض نفسية، شاب في مقتبل عمره عاد لتوه من دراسته بالخارج وقد جسد شخصيته الفنان مصطفى قمر، يحاول الدكتور عمر تطبيق النظريات التي تعلمها في الخارج بسبل جديدة يطبقها على مرضاه هنا في مصر، وكان مكنون هذه الطرق هو علاج المريض بتعرضه بشكل مباشر لنفس الشيء الذي أدى لحدوث أزمته النفسية هذه، وكأنه بذلك يسهل الطريق على المصائب لتصل إليه بكل يسر، فلا يمر يوم إلا ويذهب الدكتور فخري " لطفي لبيب " لضمانه وخروجه من السجن وتوضيح حقيقة الأمر لضابط الشرطة.

فيلم عصابة الدكتور عمر

وشاء القدر بأن يقع الدكتور عمر في حب إحدى مرضاه ريم والتي قامت بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث اكتشف بأنها مهووسة بالسرقة رُغم أنها تنتمي لأسرة ثرية ويعمل أبيها كرجل أعمال شهير، إلا أنه ظل واقفًا جانبها مصممًا على تطبيق نظرياته في علاجها إلى أن نجح الامر وبالفعل تكمن من علاجها.

فيلم عصابة الدكتور عمر

وكانت ترافق دائمًا رحلة علاج الدكتور عمر لريم سيارتها الشبابية ذات قوة الدفع الرباعية، والتي انتجتها أسطورة صناعة السيارات ذات قوة الدفع الرباعي الشركة الأمريكية جيب JEEP، والتي يشير اسمها إلى اعتماديتها وقوتها، حيث تشير كلمة JEEP إلى GENERAL PURPOSE أي السيارة متعددة الأغراض.

فيلم عصابة الدكتور عمر

في غضون إعلان الحرب العالمية الثانية، كان قد طالب الجيش الأمريكي بصناعة سيارة متعددة الأغراض صلبة وقوية وخفيفة تساعدهم على خوض هذه الحرب، فكان اول من استجاب لهذه الطلبات الشركة الأمريكية جيب JEEP حيث كانت قد تأسست في العام 1941، وانتجت أولى طرازاتها جيب ويليز JEEP WILLYS، الطراز الحربي الذي مدحه احد الرؤساء الأمريكيين بقوله " لولا جيب لما كنت اجتازنا هذه الحرب بنجاح " ومن هنا نشأت الأسطورة جيب JEEP.

فيلم عصابة الدكتور عمر

و لأن السيارة جيب JEEP تعد سيارة شبابية في المقام الأول فقد استقلتها ريم " ياسمين عبد العزيز " خلال أحداث فيلم " عصابة الدكتور عمر "، من الطراز الشهير JEEP LIBERTY، موديل عام 2006، هذا الطراز الذي استمد قوته من محرك يتكون من 6 أسطوانات بسعة 3.7 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 210 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 نسب.

فيلم عصابة الدكتور عمر

وكانت قد حققت السيارة جيب ليبرتي JEEP LIBERTY موديل عام 2006، نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها في السوق العالمية، وحققت انتشارًا واسعًا خاصة هنا في الشوارع المصرية لذا فهمي ما زالت تنافس في السوق المصرية للسيارات المستعملة بسعر يتراوح بين 176 ألف جنيه وحتى 187 ألف جنيه، ويتوقف سعرها هذا حسب الحالة العامة للسيارة.

فيلم عصابة الدكتور عمر

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان مصطفى قمر بطولة فيلم عصابة الدكتور عمر مجموعة من أهم نجوم الكوميديا يأتي من بينهم " ياسمين عبد العزيز، لطفي لبيب، صبري فواز، إدوارد، خالد سرحان، محمد شرف، حسن عبد الفتاح، نهير أمين، أحمد كمال، علا رشدي، حسام داغر " ومن تأليف زينب عزيز، و إخراج علي إدريس، وتم عرض فيلم عصابة الدكتور عمر لأول مرة بدور العرض السينمائية في 10 أكتوبر من العام 2007.