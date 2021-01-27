سيارة ألمانية شهيرة تتألق في 8/1 دستة أشرار..اعرف قصتها "صور"

" دهوًا، أنا مخنتكش يا شوكت، هي ليلة سودة ومهببه، هتعد مليون جنيه هنا .. ليه إنت جايبهم إربع، أبو عبدالله موجود .. طيب أبو نواف موجود .. هو إنتي جايه الدوحة ولا إيه "، بالتأكيد و أنت تقرأ الآن هذه الكلمات إستحضرت في مخيلتك أطرف مشاهد أشرار السينما المصرية التي تكونت عصابتها من 8/1 دستة، عشقها الجمهور لخفة ظلها وتعاطف معها رغم أعمال النصب التي تقوم بها، إنه الفيلم الكوميدي " 8/1 دستة أشرار". الدوحة





تناول فيلم "8/1 دستة اشرار " قصة طريفة لتشكيل عصابي تكون من أربعة نجوم من أهم فناني سينما الألفية، انفرد كل منهم بشخصيته وحكايته المختلفة ووضع بصمته الطريفة، منهم " مايو " والذي قام بدوره الفنان محمد رجب الذي فشل في محاولة الزواج من حبيبته لقلة إمكاناته المادية، ليضع حينها الثراء هدفا أمامه يجب تحقيقه، و "بوبو" الذي جسد شخصيته الفنان الراحل خالد صالح، والذي كان يعمل مدرس إبتدائي بسيط يحلم بالسفر إلى الخارج لتجميع بعض الأموال، ويقوم بالفعل بتجميع مبلغ من المال ليحصل على عقد عمل بالسعودية ليكتشف حينها بأنه تعرض لعملية نصب كبيرة.





أما عن العنصر النسائي في هذا التشكيل العصابي فقد كانت " لي لي " وهي الفنانة نيكول سابا، التي حاولت الهرب من الحياة المريرة مع زوج والدتها، وأما عن " حنان " التي جسدتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تحلم بالهروب من الفقر حيث تعيش هي وعائلتها بالكامل في حجرة واحدة، فينتهي بهم المطاف بالتعرف على بعضهم ليكونوا أطرف تشكيل عصابي يدعى " 8/1 دستة أشرار " لتقوم بمشاركتهم في بطولة هذا العمل

سيارة "مايو" التي خاضت معهم جميع اعمال النصب وساعدتهم في الهرب بشكل سريع فهذا ليس بغريب عليها، لأنه بسبب سرعتها وخفتها ومرونة حركتها أطلق عليها المصريين لقب " الدبانه ".





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية BMW من طراز E36 والتي بدأت تصنيعها في تسعينيات القرن الماضي، وأخذت حينها شهرة كبيرة وحققت أكثر المبيعات في سوق السيارات العالمي.





وظهرت السيارة E36 في فيلم " 8/1 دستة أشرار " من فئة السيارات القابلة للتحويل " كابورليه " تستمد قوتها من ثلاثة محركات، الأول منها بسعة 1600 سي سي يستطيع أن يولد قوة 102 حصان، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 222 نيوتن / متر.





وزودت أيضا بمحرك آخر سعة 1800 سي سي مكون من أربعة إسطوانات، يستطيع أن يولد قوة 115 حصان، و أما عن المحرك الثالث فيأتي بقوة 2000 سي سي 6 سلندر، ليقوم بتوليد طاقة قدرها 150 حصان، وتحتوي السيارة E36 بجميع محركاتها على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من خمسة سرعات.





جدير بالذكر أن فيلم 8/1 دستة أشرار بطولة كل من " محمد رجب، خالد صالح، ياسمين عبدالعزيز، لطفي لبيب، نيكول سابا، حسن كامي، أحمد راتب، سامي مغاوري" ومن تأليف وائل عبدالله و خالد جلال، وإخراج رامي إمام، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 1 يناير من العام 2006.