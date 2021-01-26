حكاية السيارة "سامية جمال".. بطلة فيلم بنك الحظ | صور

"مخبوزات نجوى .. حضرتك أكيد عملت للمشروع ده دراسة نجوى، وعلى كده هيدوك فلوس.. لا كروت شحن .. مرتبي هينزل كل شهر على الراوتر.. مكافأة عيد رأس السنة المالية، كله إلا أم صالح"، لن تستطيع التوقف عن الضحك عند مشاهدتك لهذا العمل الذي شارك فيه كوكبة شابة من النجوم، استطاعوا في فترة وجيزة صنع جمهورا من المحبين لانتظار أعمالهم بلهف، إنهم أبطال الفيلم الكوميدي " بنك الحظ".





تناول فيلم " بنك الحظ " قصة شابين طائشين لم يستطيعا تحمل المسئولية، يعملان في أحد البنوك ولكن لم يدم عملهما كثيرًا وذلك بسبب تعاطيهما المواد المخدرة التي تغيبهما عن الوعي بالتالي تؤدي إلى عدم درايتهما بتصرفاتهما وتجاوزاتهما المستمرة في حق العملاء ليتم حينها فصلهما من البنك، ولكن صالح " محمد ممدوح" كان لديه معلومات بأن نظام الأمن ومراقبة الكاميرات بالبنك سيتعطل ليقوم باستغلال ذلك ويبدأ في التحالف مع زميله عمرو "أكرم حسني" وصديقه سناء " محمد ثروت " ليخططوا لسرقة البنك، وهنا يبدأ احتياجهم لبعض الأدوات التي تساعدهم على السرقة.





وكانت من أهم هذه الأدوات التي تساعدهم على سرقة البنك هي السيارة التي ستقلهم وهنا كانت الحاجة إلى عمرو ليجلب لهم السيارة الوحيدة المتاحة وهي سيارة والده المحببة والعتيقة والتي تدعى " سامية جمال"، والتي أطلق عليها والده هذا الاسم تيمنًا وحبًا في الفنانة سامية جمال، والتي أكد عمرو خلال أحداث الفيلم على امتلاكها لنفس طراز هذه السيارة، وبالطبع أنت أيضا عزيزي القارئ تعشق هذه الفنانة الراحلة وتريد أن تعرف بعضا من المعلومات عن هذه السيارة العتيقة التي ادعوا في هذا الفيلم امتلاكها لها، لذلك سنخبرك في السطور التالية ما تريد معرفته عنها.





صنعت هذه السيارة من قبل أقدم شركات صناعة السيارات في العالم والتي تأسست في العام 1897، وهي أول شركة أمريكية لذلك سميت بـ OLDS MOBILE والتي اكتسبت شهرة كبيرة في فترة الخمسينيات لأنها كانت اول شركة تقوم باستخدام عدادات السرعة في السيارات.





وظهرت السيارة في فيلم بنك الحظ من طراز SERIES 70 والتي تستمد قوتها من محرك V8 يعمل بالبنزين، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، وأثبتت هذه السيارة مرونتها في التعامل مع الطرق الوعرة والصحرواية، لذلك أخذت شهرة كبيرة هنا في مصر لتماشيها مع طبيعة الطرق المصرية.





أنتجت شركة OLDS MOBILE الطراز SERIES 70 في بداية الخمسينيات وحتى عام 1953، وتميز تصميم الهيكل الخارجي للسيارة بكلاسيكيته البحتة كطبيعة معظم سيارات فترة الخمسينيات والستينيات أيضًا، والذي اتسم بشبكة امامية عريضة فريدة من نوعها منقسمة إلى ثلاثة أجزاء على جانبي السيارة وفي منتصفها، ويقع على جانبي هذه الشبكة مصابيح دائرية الشكل.





وللعلم ظهرت السيارة OLDS MOBILE من الطراز SERIES 70 في بعض الأعمال السينمائية المصرية كفيلم بطل من ورق، والفيلم الكوميدي عنتر ولبلب وفيلم اليوم بنك الحظ.





جدير بالذكر أن فيلم بنك الحظ بطولة كل من " محمد ممدوح، أكرم حسني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، احمد فتحي، حسين أبو حجاج، حسام داغر، خالد كمال" ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين و إخراج أحمد الجندي، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 5 إبريل من العام 2017.



