لازم ندوش الدوشة.. قصة سيارة جمعت المزاجنجي وأبو صلاح فى فيلم الكيف | صور

" لازم ندوش الدوشة بدوشة أدوش من دوشتها عشان متدوشناش، الكيمي كيمي كا، بحبك يا ستامونى مهما الناس لاموني، سليم البهظ والدفاس وأبو دهشوم وعبده الكرف، الراجل أول ما شافني لقط لون فصي وفهم كوريتي، شايفين قيمة العلام"، لم يكن من السهل أبدًا إخراج عمل للنور يحمل مثل هذه الجمل المبهمة ويحقق نجاحًا ساحقًا، إنه فيلم " الكيف" الذي قدم محاكاته لقضية انتشرت كثيرًا في المجتمع، وتناولها بشكل كوميدي ساخر يحمل بداخله رسالة مهمة و درسا قاسيا لكل من تسول له نفسه ممارسة هذا النشاط.





كما يوجد أيضًا سبب آخر لنجاح هذا العمل غير المألوف وقت صدوره، وهو مشاركة أحد أهم أعمدة السينما المصرية معًا بخفة ظلهم وقربهم من قلوب المشاهدين، حيث تألق النجم يحيى الفخراني في تجسيده لشخصية " أبو صلاح " الكيميائي الناجح الذي حصل على الدكتوراة والمحافظ على تعاليم والده التربوية، عكس شقيقه " جمال " والذي أدى دوره الفنان محمود عبد العزيز بشكل مبهر حيث كانت حياته عكس أخيه تمامًا، فقد فشل في دراسته وتم فصله من كلية الحقوق ليتجه بأسلوب حياة يقوده إلى طريق مظلم بصحبة تجار المخدرات، وبعض من موسيقيي الأفراح الشعبية ليبدأ في التغني بكلمات مبهمة كباقي جمل الفيلم فيتجه إلى سماعها سائقي السيارات الأجرة فقط.





اعتمدت سماع هذه الأغنيات خلال أحداث الفيلم على السيارات الأجرة فقط، والتي ظهرت جميعها من طراز واحد وهو معشوق الشوارع المصرية والذي لقب بـ " أسطورة التاكسي أو النعش الطائر" إنها السيارة 504، والتي أنتجها أسد صناعة السيارات الفرنسية بيجو.





بدأت شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو في إصدار أول نسخة من السيارة 504 في العام 1968 وكانت جميع موديلاتها تستد قوتها من محرك بنزين مكون من أربع إسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 144 حصانًا، وتظل هذه السيارة متربعة على عرش السيارات الاعتمادية حتى الآن رغم وقف إنتاجها في العام 1983، وذلك نظرًا لمتانة هيكلها وتصنيعها والذي يصعب تأثره بأية إصطدامات خفيفة.





اتسمت السيارة بيجو 504 بكبر مساحتها الداخلية التي تميزت بالرحابة، وبقوة الدفع الخلفي، و تصميم هيكلها الخارجي الذي جعلها مرتفعة عن سطح الأرض بشكل كبير لتفادي الصدام بالمطبات، ولتكون أكثر مرونة في الطرق الصحراوية والوعرة، وتوافرت هذه السيارة بنسختيها الـ STATION والتي تتسع لسبعة ركاب، ونسختها السيدان التي تتسع لـ أربعة ركاب، وأيضا توافرت بنسخها الكلاسيكية المكشوفة " الكابورليه " وأيضا ذات المفهوم ثنائي الأبواب " الكوبيه ".





جدير بالذكر أن فيلم " الكيف" بطولة كل من " محمود عبدالعزيز، يحيى الفخراني، جميل راتب، نورا، فؤاد خليل، عبدالله مشرف، عهدي صادق، علي الشريف"، ومن تأليف محمود أبو زيد، وإخراج علي عبدالخالق، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 16 سبتمبر من العام 1985.