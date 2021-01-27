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سيارات

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:31 م
قصة سيارة فيلم 55
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد
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ماجدة المهدي
" وسع الطريق للإسعاف وي وا وي وا، حبيبي يا أميتاب باتشان مت مرتين قبل كده ولا اتكلمت، يمين شوية شمال شوية هو أنا راكب فيزبا، إنت بترفع عليا شكمان العربية ده أنا أرفع عليك العربية كلها"، كلمات ذاع صيتها في بدايات الألفية الثانية، لا تخطو قدميك في أي من الشوارع والحواري المصرية إلا وتجد أصوات الأطفال تعلو ناطقة بكلمة السر "55 إسعاف".

أبدع الثنائي الشاب وقتها محمد سعد "مرعي" و أحمد حلمي "سيد" في أول بطولة مشتركة لهما من خلال فيلم " 55 إسعاف" الذي تناول قصة طريفة لشابين يعملان كمسعفين بإحدى المستشفيات الحكومية ويتنافسا بشكل دائم على حب الدكتورة وفاء التي تعمل معهم بنفس المشفى، وتبدأ الاحداث الكوميدية تتوالى خلال عمل هذا الثلاثي معًا.

كان دائمًا ما ينغص حياة مرعي وسيد تواجد الجارة "عزيزة " حيث كانت تريد الزواج بأي منهما، ولكن في يوم من الأيام فوجىء الثنائي بخبر زواج عزيزة من رجل عجوز وتريد منهم أن يشاركوها فرحتها بالذهاب معها لزفافها إلى الريف حيث يقطن عريسها، وهنا بدأ أهم حدث في الفيلم أثناء توصيلهما لعزيزة وجدا وزير الصحة مغشيًا عليه على الطريق الزراعي في سيارته ليقوما بمحاولة إنقاذه ونقله إلى سيارة الإسعاف، هذا الحدث الذي جعل حياتهما تنقلب رأسًا على عقب، و بالنظر إلى سيارة الوزير التي كانت عاملًا رئيسيًا في أحداث الفيلم.

كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة مرسيدس بنز من الطراز S280 والذي لقبة المصريين حينها بالـ" التمساحة"، وأخذ هذا الطراز شهرة واسعة بأنه لا يمتلكه سوى رجال الاعمل وكبار الدولة. 

استمدت السيارة مرسيدس بنز S280  قوتها من محرك 6 سلندر بسعة 2800 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، يستطيع أن يولد قوة قدرها 180 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 225 نيوتن/ متر.

ظهرت هذه السيارة في كثير من الأعمال التليفزيونية والسينيمائية، ولكنها أخذت شهرة واسعة حينما رددت الفنانة الكبيرة سناء جميل الإفيه الشهير في مسلسلها الراية البيضاء " ولا يا حمو هات التمساحة يالا".

جدير بالذكر أن فيلم 55 إسعاف بطولة كل من "أحمد حلمي، محمد سعد، غادة عادل، حنان الطويل، يوسف داوود، رامز جلال، غسان مطر، يوسف عيد، محمد يوسف، سامي سرحان" ومن تأليف أحمد عبدالله، و إخراج مجدي الهواري، وتم عرض هذا العمل لأول مرة في 1 أغسطس من العام 2001.
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور
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