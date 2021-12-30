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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من بينها 1274 تجاوز سرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (4862) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1274) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (105) مخالفة السير بدون تراخيص و(6) مخالفات الدراجات النارية و (20) مخالفة شروط التراخيص و (8) مخالفات موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور الحملات المرورية قائدي السيارات الحركة المرورية الدراجات النارية

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