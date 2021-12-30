المشدد 5 سنوات لعاملين يتاجران فى الحشيش بالحوامدية

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، عاملين بالسجن المشدد ٥ سنوات، وتغريم كل منهما ٥٠ ألف جنيه لاتجارهما فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، القضية رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم ١٧١٨ لسنة ٢٠٢١ على جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من أبو بكر أ، عامل، وهشام س م ب، عامل.

واتهمت النيابة العامة المتهمان لأنهما في يوم 19/ 1/ ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة الحوامدية حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانون، وحازا وأحرزا سلاح أبيض كتر " دون مسوع قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد النقيب اسلام السيسي معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية بأنه ورد اليه معلومة أكدتها تحرياته مفادها اتجار المتهمان في المواد المخدرة فاستصدر اذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبطهما.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على قطعتين لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض كتر ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وعزى قصدهما من احرازهما للمواد المخدرة إلى الاتجار فيها والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتفين المحمولين بقصد الاتصال بعملائهم.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة لمادة سمراء اللون وزنت ۲۰۱۷، وثبت ان المادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات

وقطعة لمادة سمراء اللون وزنت 96 جم، وثبت أن المادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.