عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاملين يتاجران فى الحشيش بالحوامدية

حبس
حبس

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، عاملين بالسجن المشدد ٥ سنوات، وتغريم كل منهما ٥٠ ألف جنيه لاتجارهما فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، القضية رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم ١٧١٨ لسنة ٢٠٢١ على جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من أبو بكر أ، عامل، وهشام س م ب، عامل.

واتهمت النيابة العامة المتهمان لأنهما في يوم 19/ 1/ ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة الحوامدية حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانون، وحازا وأحرزا سلاح أبيض كتر " دون مسوع قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد النقيب اسلام السيسي معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية بأنه ورد اليه معلومة أكدتها تحرياته مفادها اتجار المتهمان في المواد المخدرة فاستصدر اذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبطهما.

 وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على قطعتين لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض كتر ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وعزى قصدهما من احرازهما للمواد المخدرة إلى الاتجار فيها والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتفين المحمولين بقصد الاتصال بعملائهم.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة لمادة سمراء اللون وزنت ۲۰۱۷، وثبت ان المادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات

وقطعة لمادة سمراء اللون وزنت 96 جم، وثبت أن المادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

محكمة الجنايات النيابة العامة السجن المشدد جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات نيابة جنوب الجيزة المواد المخدرة جوهر الحشيش المخدر لنيابة العامة جوهر الحشيش للمواد المخدرة المحامي العام الإتجار فى المواد المخدرة شرطة الحوامدية المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين: تطعيم 60 مليون مواطن ضد كورونا قريبا.. فيديو

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ بمطروح

الصحة: استقبال 347 ألف جرعة من لقاح أسترازنيكا بمطار القاهرة اليوم

مشوار الأمم الإفريقية.. طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى الكاميرون 7 يناير

الوزراء: متوسط الوقت العالمي لاستخدام الإنترنت 142 دقيقة يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

فقد 550 كيلو.. شاهد|كيف أصبح وزن أسمن شاب في العالم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

اليوم.. الأرصاد تحذر: عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والثلوج

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

فيديو

من أصول مصرية.. من هي آية جلال أول مذيعة محجبة في أمريكا.. فيديو

انفصل مرتين وانقلبت به السيارة.. السقا يتحدث عن أسرار في حياته الشخصية

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ