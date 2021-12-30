ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس، الأربعاء، على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2080 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14171 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4701 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة.