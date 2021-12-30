ماهي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟

هناك الكثير من الحديث عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية ، ولكن هل تعمل حقًا؟ وما هي الأطعمة التي يجب على المرء أن يستهلكها؟ هذا كل ما تحتاج إلى معرفته.

تشير الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية إلى تلك العناصر التي تستهلك المزيد من الطاقة أثناء هضمها ، مقارنة بكمية الطاقة التي تعطيها للجسم.

وفقا لموقع healthshots عادة ما تكون الأطعمة السعرات الحرارية السلبية غنية بالألياف ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. وهناك نوعان السعرات الحرارية الأول هو السعرات الحرارية الفارغة التي ليس لها قيمة غذائية كبيرة والثانية تلك التي تحتوي فقط على سعرات حرارية تعزز زيادة الوزن.

الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية

الطماطم :

عادةً م تحتوي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والمياه على سعرات حرارية أقل ، ونحتاج إلى المزيد من الطاقة لهضمها.

تسمى هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية. تساعد هذه الأطعمة على إنقاص الوزن لأنها لا تحتوي فقط على سعرات حرارية منخفضة ، ولكنها تساعد أيضًا على حرق سعرات حرارية أكثر من غيرها. معظم الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية نباتية إليك الأطعمة الخمسة ذات السعرات الحرارية السلبية:

الكرفس:

يحتوي الكرفس على 16 كيلو كالوري / 100 جرام. وهي غنية بالألياف وفيتامين أ وج وحمض الفوليك. يعتبر من أكثر المواد الغذائية شهرة حيث يتم تخزين معظم سعراته الحرارية في السليلوز. يتلقى جسمنا عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية من الكرفس ، لأنه مليء بالألياف غير المهضومة.



التوت:

يحتوي التوت الملون مثل العنب البري والفراولة والتوت عادةً على 32 سعرة حرارية فقط لكمية نصف كوب. غالبًا ما يطلق عليها الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية ، بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتواها من البروتين. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمينا من السرطانات المختلفة.



الطماطم:

تحتوي الطماطم على 19 كيلو كالوري / 100 جرام. بصرف النظر عن محتواها المائي ، فهي مصدر ممتاز للألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي. تحتوي الطماطم أيضًا على الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بحمايتنا من سرطان الجلد.



الجزر:

يحتوي الجزر على 41 كيلو كالوري / 100 جرام. محتواه من فيتامين أ مفيد للعيون. علاوة على ذلك ، فإن محتواها من الألياف يحافظ على امتلاء المعدة لفترة أطول ، مما يساعد في إنقاص الوزن.



الخيار:

يحتوي الخيار على 15 كيلو كالوري / 100 جرام. تحتوي هذه الخضار على نسبة عالية من الماء ، وهو أمر رائع لإرضاء العطش مع توفير جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية. محتوى الماء الموجود في الخيار رائع للترطيب. إلى جانب إخماد العطش ، توفر هذه الفاكهة الألياف الغذائية ، وتساعد على معالجة متلازمة القولون العصبي ومرض السكري.