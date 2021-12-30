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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل طبية مجانية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

صدى البلد

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة  بالمنوفية عن تنظيم قوافل طبية مجانية تحت شعار " اليوم الطبي للمنوفية " غداً الجمعة.

وذلك بجميع الإدارات الطبية بمراكز المحافظة بــــ( الشهداء  ، وتلا , قويسنا ، و سرس الليان ، وشبين الكوم ، والسادات ، و بركة السبع ، والباجور ، وأشمون ، ومنوف ) بإجمالى (50) وحدة صحية للكشف عن الأسر الأولى بالرعاية.

 وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أن الهدف من المبادرة هو المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية  وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ، وذلك بتوقيع الكشف الطبى على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف التخصصات ( باطنة ، جراحة ، عظام ، أطفال ، نساء وتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية ، الأسنان ، العلاج الطبيعي ) ، مؤكداً على وجود معامل لكافة التحاليل الطبية و صرف العلاج للمواطنين بالمجان .
 

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية  على استمرار تنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم بدورها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم ، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين  .

محافظة المنوفية المنوفية قوافل طبية اليوم الطبي اخبار المحافظات

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