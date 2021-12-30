قوافل طبية مجانية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن تنظيم قوافل طبية مجانية تحت شعار " اليوم الطبي للمنوفية " غداً الجمعة.

وذلك بجميع الإدارات الطبية بمراكز المحافظة بــــ( الشهداء ، وتلا , قويسنا ، و سرس الليان ، وشبين الكوم ، والسادات ، و بركة السبع ، والباجور ، وأشمون ، ومنوف ) بإجمالى (50) وحدة صحية للكشف عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أن الهدف من المبادرة هو المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ، وذلك بتوقيع الكشف الطبى على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف التخصصات ( باطنة ، جراحة ، عظام ، أطفال ، نساء وتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية ، الأسنان ، العلاج الطبيعي ) ، مؤكداً على وجود معامل لكافة التحاليل الطبية و صرف العلاج للمواطنين بالمجان .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم بدورها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم ، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين .